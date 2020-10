Portraits d’Amérique 7/8 – Christine Todd Whitman, légitime résistance L’ancienne gouverneure républicaine du New Jersey et ex-ministre de l’Environnement de George W. Bush fait campagne contre Donald Trump, un homme qu’elle a côtoyé de près. Jean-Cosme Delaloye

Ancienne gouverneure du New Jersey, Christine fut aussi ministre de l’Environnement de George W. Bush en 2001. AFP

Elle connaît Donald Trump depuis longtemps, très longtemps. En 1993, Christine Todd Whitman fut la première femme élue gouverneure du New Jersey. À cette époque, l’homme d’affaires new-yorkais se rêvait encore empereur du jeu à Atlantic City, une station balnéaire de l’État, exsangue et qui avait pour ambition de devenir le Las Vegas de la côte est des États-Unis. Donald Trump y avait ouvert le Trump Plaza, un casino qui est démoli en ce moment après avoir fait faillite et être resté à l’abandon pendant des années. Il possédait le Taj Mahal, un casino kitsch inauguré en 1990 en présence de Michael Jackson et qui a lui aussi fait faillite. Le Trump Castle complétait cet «empire». Ce casino a été racheté depuis et a changé de nom.