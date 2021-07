Politique locale – Christine Vuagniaux a consacré sa vie à l’Hôtel de Ville d’Orbe La vie politique vaudoise est aussi faite d’indispensables figures de l’ombre. L’Urbigène a dédié sa carrière au secrétariat et aux rouages locaux. Portrait. Erwan Le Bec

Christine Vuagniaux a eu droit à une ovation quand elle a annoncé à l’assemblée qu’elle allait prendre sa retraite. Jean-Paul Guinnard

En passé vingt ans de secrétariat du Conseil, une trentaine pour celui de l’Exécutif, quarante ans de dépouillement électoral, elle n’a jamais ou presque pipé un mot en public. Ce n’était pas son rôle, point. Pourtant, quand elle a annoncé qu’elle rendait son tablier, l’autre soir à Orbe, l’assemblée lui a spontanément accordé une ovation dépassant allégrement la durée et l’intensité de celle réservée au syndic sortant. Il y a des signes qui ne trompent pas.

Christine Vuagniaux, c’est une de ces employées communales comme on en fait plus. Le genre à rédiger les procès-verbaux du Conseil pendant le week-end – «Des gens m’appellent s’il y a du retard» –, à ne louper aucune votation et à connaître mieux que personne les subtilités de la politique communale vaudoise.