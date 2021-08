Lutte contre le Covid-19 – Christoph Berger: il faut une extension «immédiate» du certificat Covid L’extension du certificat Covid est «indispensable», selon le président de la Commission fédérale pour les vaccinations.

Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi une possible extension du certificat Covid (archives). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Une extension rapide du certificat Covid aux restaurants, cinémas, théâtres et petites manifestations est nécessaire, estime le président de la Commission fédérale pour les vaccinations Christoph Berger. «C’est indispensable. On ne peut plus attendre», déclare-t-il.

Lire également: Le boycott du certificat Covid s’organise

Le système de santé est au bord de la surcharge, explique dans un entretien diffusé dimanche par la SonntagsZeitung celui qui est aussi codirecteur du département d’infectiologie et d’hygiène hospitalière de l’hôpital universitaire pour enfants de Zurich. Des mesures plus sévères contre la quatrième vague épidémique et une «certaine pression» sur les non-vaccinés pour les inciter à se faire vacciner permettront d’éviter des mesures plus importantes, ajoute-t-il.

L’obligation du certificat sanitaire pour les professions ayant des contacts sociaux étroits, comme le personnel soignant, les enseignants ou le personnel de restauration, mérite aussi d’être envisagée, ajoute Christophe Berger.

Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi une possible extension du certificat Covid. Il n’a pas précisé à partir de quand cette extension pourrait s’appliquer. La majorité des directeurs cantonaux de la santé soutiennent la proposition.

Pas de vaccination obligatoire

Christophe Berger rejette en revanche la vaccination obligatoire pour certains groupes. «Cela irait trop loin». Il estime cependant qu’il est justifié de pénaliser les non-vaccinés. «Dans une situation où il y a une menace de dommage important, comme la surcharge du système de santé, c’est légitime».

Lire également: Le pass Covid est-il la seule alternative aux fermetures?

Pour retrouver une certaine normalité, le taux de vaccination en Suisse doit être de 70 ou 80%, comme en Espagne ou en Grande-Bretagne, relève-t-il. «On doit bien arriver à cet ordre de grandeur – comme pour les plus de 70 ans en Suisse qui ne sont pratiquement plus hospitalisés pour le Covid-19 – pour mettre fin à l’horreur du coronavirus et pouvoir traiter les contaminations par le virus comme une épidémie de grippe».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.