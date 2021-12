Le LHC bat Zurich – Christoph Bertschy a montré la voie Lausanne a enchaîné une quatrième victoire en cinq matches, vendredi soir à la Vaudoise aréna face aux ZSC Lions (5-2). Avec un top scorer décisif. Jérôme Reynard

Christoph Bertschy a guidé son équipe vers la victoire, vendredi soir à la Vaudoise aréna. KEYSTONE

S’il y en a bien un qui était décidé à taper du poing sur la table à l’occasion de ces retrouvailles avec Zurich, c’est Christoph Bertschy. Le top scorer du LHC a été dans tous les coups ou presque, vendredi soir à la Vaudoise aréna, du moins lors de la première partie de match; celle qui a lancé les Lions vers la victoire (5-2).

Intenable au cours du tiers initial, l’attaquant au No 22 a non seulement montré la voie au tableau d’affichage (7e 1-0, d’un tir de pénalité très propre), mais également dans les duels, où il s’est chauffé avec Chris Baltisberger, Denis Hollenstein et Kyen Sopa avant même la première pause.