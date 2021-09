Hockey sur glace – Christoph Bertschy se dirige vers Fribourg-Gottéron Tout porte à croire que Christoph Bertschy s’est engagé avec Fribourg-Gottéron, son club formateur. Avec un contrat de très longue durée en poche. Cyrill Pasche

Christoph Bertschy se serait engagé avec Fribourg-Gottéron à compter de la saison prochaine. keystone-sda.ch

Une rumeur insistante, tôt vendredi matin: Christoph Bertschy s’en irait à Fribourg-Gottéron, avec un contrat de sept ans en poche. Un retour à Gottéron, là où le joueur a fait ses gammes, dans le club du président Hubert Waeber, dont il est proche. Christoph Bertschy un Dragon?

L’international suisse, qui ne recourt plus aux services d’un agent, commandait un gros, très gros salaire. Ses prétentions de départ? 800’000 francs par saison et un contrat de longue durée. Un montant qui a refroidi pas mal de prétendants à ses services. 800’000 francs, c’est beaucoup, mais cela représente plus ou moins ce que coûtait toutes charges comprises Josh Jooris au LHC - annoncé partant pour Genève-Servette - avec une fiche de paie de 400’000 francs nets cette fois-ci par saison.

Fribourg-Gottéron, qui a essuyé un gros manque à gagner la saison passée, peut-il se permettre d’investir autant d’argent sur l’international suisse? Sur la durée, oui. D’autant plus qu’il faudra bien, au cours des prochaines années, songer à remplacer le héros local Julien Sprunger, qui ne sera pas éternel.

Christoph Bertschy de retour à Fribourg la saison prochaine? C’est ce qui se dessine à quelques heures du premier match de la saison du Lausanne HC, vendredi soir à Bienne.

