Stade Nyonnais – Christophe Caschili: «Sans mes joueurs, je n’existe pas» Le coach de Nyon explique comment il fonctionne au moment de découvrir la réalité de la Challenge League. Xamax attendu ce vendredi à Colovray. Nicolas Jacquier

À 43 ans, Christophe Caschili entame sa deuxième saison à Colovray. CHRISTIAN BRUN

Une promotion, c’est un nouvel horizon que Nyon est en train de découvrir au moment de retrouver la Challenge League qu’il avait quittée onze ans plus tôt. Parce que tout change, ce n’est donc pas rien, avec de nouveaux repères, qu’il faut créer, et un cahier des charges conséquent à mettre en place (accueil, sécurité, etc.).