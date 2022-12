Noël tout doux – Christophe Felder a du biscuit Le surdoué alsacien sort «L’extraordinaire Noël des pâtissiers». Par miracle, certains sommets en sont accessibles. Cécile Lecoultre

Christophe Felder, pâtissier précoce autant que révolutionnaire, ancien des maisons Fauchon, Guy Savoy, etc., a gardé de son Alsace natale le goût des Noëls authentiques. Entre le parfum du sapin coupé dans la forêt, les effluves de quetsches et poires séchées, des farines au miel et à la cannelle entreposées à la cave pendant des mois avant de filer au four, l’artisan réussit à garder une merveilleuse simplicité dans ses recettes.

«Je me souviens du travail que cela représentait pour mon père, écrit-il dans «L’extraordinaire Noël des pâtissiers». Mais ce que j’aimais le plus, c’était l’odeur qui s’en dégageait.» Sabots de lutins aux noisettes concassées, rochers pistache chocolat, clémentines confites ou stollen de papa Felder… certaines préparations semblent tomber tout droit de la cheminée par leur «faisabilité» évidente.

D’autres, par contre, semifreddo en biscuit lorrain, traîneau meringué ou boules pralinées ornementées à la feuille d’or, sont à bûcher avec plus de savoir-faire. Mais toujours prime ici la clarté. Après tout, la jeune légende de Christophe Felder, 57 ans, ne dit-elle pas que, le premier, il osa supprimer le chariot à desserts dans les palaces pour privilégier la fraîcheur du service à l’assiette?

Mais l’ouvrage sait dégager des humeurs festives, passant de la petite à la grande histoire, de l’historique des marchés de Noël aux us et coutumes de la saison. Ainsi, outre quatre-vingt-dix recettes, couvrant boissons épicées, en cas salés sucrés et desserts plus conséquents, le magicien s’attarde sur des anecdotes peu connues, de l’invention de la couronne de l’avent au XIXe siècle en Allemagne à l’arrivée des lutins et des rennes de Santa Claus en Europe, via le continent américain. Tout le reste se mange.

