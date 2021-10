Émission culinaire sur la RTS – Christophe Loeffel va régaler de ses douceurs le public d’«Amuse-gueule» Le meilleur pâtissier de l’année, qui œuvre chez Stéphane Déccoterd, à Glion, fait ses premiers pas à la télévision. Rencontre avec un jeune prodige pressé et inspiré. Rebecca Mosimann

Christophe Loeffel réalise plusieurs desserts dont les recettes seront présentées dans les nouveaux épisodes de la deuxième saison d’«Amuse-gueule», sur RTS Un. 24heures/Odile Meylan

Coque meringuée fourrée de double-crème et de petits morceaux de pommes, déclinées elles aussi en gelée. Le dessert concocté parmi quatre autres ce jour-là par Christophe Loeffel et filmé pour l’émission culinaire «Amuse-gueule» joue avec des textures variées mais est surtout savoureux et peu sucré. À l’image des créations qu’il propose aux clients de Stéphane Décotterd – fraîchement installé à Glion – pour lequel le chef pâtissier travaille depuis 2017.