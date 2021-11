LHC - Zurich Lions – Chronique d’une rivalité cultivée de part et d’autre

Au-delà des vilains gestes du Québécois Mark Barberio, le Lausanne HC et les ZSC Lions ont chacun franchi les limites depuis sept mois.

Chronique d’une rivalité cultivée de part et d’autre

Il y a un élément central qu’il ne faut pas négliger. Et il est Lausannois. Mark Barberio porte une certaine part de responsabilité dans la situation actuelle. Et dans l’émergence de cette rivalité, entre meutes de Lions qui aspirent toutes deux à faire la loi.

Si chaque clan a franchi les limites depuis sept mois, c’est notamment parce que le Québécois n’a pas su se maîtriser. Un coup de crosse sur Garrett Roe lors de l’acte III des quarts de finale des play-off 2021 (non sanctionné). Un enchaînement piquage – charge contre la bande sur Sven Andrighetto deux jours plus tard (6 matches de suspension). Et désormais ce cross-check au visage de Roe, encore lui, dimanche.