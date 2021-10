LIVRES | 23% de rabais pour les abonnés – Chroniques du merle bleu Tous les livres de Philippe Dubath sont empreints de poésie et d’humanité. Mais ses Chroniques du merle bleu nous emmènent plus haut, là où le ciel est encore plus bleu et là où les étoiles brillent intensément.

Chroniques du merle bleu DR

Tout cela pour dire que l’auteur est , dans ce livre d’enchantements, au sommet de son art. Sa qualité première est la grâce de son regard. Son approche des animaux et des oiseaux qui peuplent ce monde et qui chantent à notre porte est d’une telle délicatesse qu’on a le sentiment que la marmotte, la renarde, la mésange et même les rapaces le ressentent. Ils donnent l’impression d’être fiers d’être photographiés avec une telle attention. La photo se prolonge avec des textes de la même qualité d’inspiration.

Sans tambour, ni trompette, l’auteur s’impose comme un maître de l’écriture du monde francophone. Sa quête du mot juste est infinie et, en toute simplicité, il nous offre les fruits de ses recherches et de ses pérégrinations solitaires.

