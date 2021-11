Drame évité de peu – Chute de la déco de Noël à Schwytz: encore une blessée à l’hôpital Six femmes ont été blessées par la chute d’un élément décoratif dans un centre commercial. L’accident a nécessité une importante intervention des services d’urgence.

En se décrochant, la décoration de Noël du centre commercial a blessé six femmes. KEYSTONE/URS FLUEELER

Après l’effondrement de la décoration de Noël samedi après-midi dans un centre commercial à Ibach (SZ), encore une des six femmes blessées était à l’hôpital dimanche après-midi. Les cinq autres ont pu rentrer chez elles.

La dernière femme hospitalisée, âgée de 26 ans, a été blessée à la tête, a indiqué dimanche un porte-parole de la police schwytzoise à Keystone-ATS. Elle avait dû être héliportée.

L’autre femme grièvement touchée, âgée de 23 ans, a pu rentrer chez elle, de même que les quatre autres légèrement blessées. Deux ont pu quitter l’hôpital samedi soir déjà. Les personnes concernées étaient âgées entre 17 et 57 ans. La nature de leurs blessures n’a pas été précisée.

Les six personnes se trouvaient directement sous la décoration de Noël quand celle-ci s’est décrochée du plafond sur une hauteur d’une dizaine de mètres. Un marché de Noël se déroulait à ce moment-là dans le centre commercial, avec une soixantaine d’exposants.

Deux des six blessées par l’effondrement de la déco de Noël dans un centre commercial ont pu quitter l’hôpital. KEYSTONE/URS FLUEELER

Le porte-parole n’a pas précisé si les blessées étaient des vendeuses ou des visiteuses. En raison du nombre important de personnes présentes au moment de l’accident, le bâtiment a été évacué par mesure de sécurité et fermé pour le reste de la journée.

Décoration installée chaque année

La police n’a pas non plus donné davantage de précisions sur les causes de l’accident. La construction métallique de décoration de Noël est accrochée chaque année pendant la période de l’Avent. Sur sa page Internet, le centre commercial s’est dit «profondément touché par cet accident», ne s’expliquant pas pourquoi la décoration s’est effondrée.

Outre la police, les pompiers et les services de secours, une unité de soutien psychologique s’est rendue sur place samedi pour prendre en charge les témoins de l’accident. Au total, quelque 130 personnes sont intervenues.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.