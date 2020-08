Deuxième trimestre – Chute historique pour l’économie suisse Le PIB a chuté de 8,2% au deuxième trimestre, selon le Seco. De nombreux segments ont été durement touchés par la pandémie. Seule la pharma est parvenue à tirer son épingle du jeu.

Le deuxième trimestre a été catastrophique pour l’économie suisse. Keystone/archives

Le produit intérieur brut de la Suisse a chuté de 8,2% au deuxième trimestre, accusant ainsi selon le relevé du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) jeudi un plongeon historique en glissement séquentiel. La progression des revenus dans le secteur pharmaceutique a atténué une érosion du secteur manufacturier dans son ensemble de 9,0%.

Le recul sur les trois premiers mois de l’année a été, lui, réévalué à 2,5%, contre 2,6% dans un premier temps.

Le Seco calcule ainsi que la baisse cumulée sur les deux premiers partiels atteint 10,5% par rapport aux trois derniers mois de 2019, soit avant les premiers symptômes de la pandémie de coronavirus.

Les auteurs du rapport notent qu’en comparaison internationale, la contraction demeure relativement contenue.

L’hôtellerie-restauration a chuté

Reste que si l’industrie pharmaceutique est parvenue à tirer son épingle du jeu, d’autres segments industriels ont subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire et des mesures imposées pour en endiguer sa propagation, à l’image des machines et des métaux, des instruments de précision ou encore de l’horlogerie.

Le secteur des services a été encore plus sinistré, l’hôtellerie-restauration affichant une chute de 54,2%. La subdivision transport et communication (-21,7%) n’a pas été épargnée et le secteur de la santé a perdu 8,6%.

La demande intérieure s’est aussi ressentie des fermetures temporaires de commerces et restaurants, les dépenses de consommation privée s’étant affaissées de 8,6%. La consommation publique n’a offert qu’un soutien tout relatif, à 0,2%.

ATS/NXP