Prévenir plutôt que guérir – «Les impacts du changement climatique sur la santé mentale sont mieux établis» Le lien entre réchauffement climatique et troubles psychiques sera au cœur d’une rencontre d’experts à Lausanne. Explications du professeur du CHUV Philippe Conus. Romaric Haddou

KEYSTONE

Lorsque la température moyenne mondiale augmente d’un degré, «la prévalence des troubles de santé mentale dans la population croît de 2%». C’est Philippe Conus, chef du Service de psychiatrie générale du CHUV, qui le souligne. Ce dernier organise le congrès 2023 de l’Early Intervention in Mental Health (IEPA), prévu du 10 au 12 juillet à Lausanne, et il a choisi de le consacrer, entre autres, au lien entre changement climatique et santé mentale. Il explique pourquoi.

Pourquoi mettre l’accent sur ce thème? Parce que les impacts du changement climatique sur la santé mentale sont de mieux en mieux établis, qu’ils sont nombreux et que lutter contre le réchauffement climatique est donc une forme d’intervention précoce et préventive en santé mentale. L’IEPA est une association internationale qui prône la prévention et la détection le plus tôt possible afin de faciliter l’accès aux soins avant que les symptômes ne culminent.

Quels sont les impacts que vous évoquez? Ils peuvent être classés en trois catégories. D’abord les impacts directs, face à des catastrophes naturelles qui engendrent d’importantes destructions comme des incendies ou des inondations. Nous constatons des états dépressifs, des troubles post-traumatiques et des symptômes liés au deuil quand les personnes sont directement touchées. Une étude a d’ailleurs montré que l’ouragan Katrina avait engendré 40 fois plus de troubles psychiques que somatiques. La deuxième catégorie, ce sont les impacts graduels. Ils apparaissent dans les régions où le niveau de l’eau monte, où la salinisation des cultures s’accentue, où la sécheresse progresse… Cette gradation des troubles a été bien démontrée dans le Middle West américain. Dernier niveau: les impacts indirects. C’est l’écoanxiété ou la solastalgie, cette nostalgie de la planète que nous sommes en train de perdre.

Philippe Conus est chef du Service de psychiatrie générale du CHUV et membre du réseau Early Intervention in Mental Health (IEPA). DR

Ces troubles sont-ils en hausse, au CHUV par exemple? Il y en a de plus en plus même si, sur le plan médical, c’est un concept encore assez récent. Les alertes scientifiques ne sont pas nouvelles mais auparavant, on ne parlait pas d’écoanxiété ou de solastalgie. Aujourd’hui la prise de conscience se généralise et certains jeunes qui consultent présentent des troubles assez sévères.

«Il faut être capable de déconnecter, de s’offrir des espaces de paix intérieure en pensant à autre chose. Rester centré sur les catastrophes et la disparition des milieux génère forcément de l’anxiété.» Philippe Conus, chef du Service de psychiatrie générale du CHUV

Comment les prenez-vous en charge? Pour commencer, nous leur expliquons que leurs inquiétudes ne constituent pas une maladie en soi et que c’est même un signe de lucidité de se rendre compte des conséquences de l’action humaine sur la planète. Il faut aussi expliquer aux personnes qui se sentent démunies qu’il est toujours possible d’agir à son niveau. Elles sont souvent déçues par la faiblesse des actions politiques, qui devraient constituer le principal levier d’action, mais elles ne doivent pas se résigner. Elles peuvent s’engager, à titre personnel ou dans des associations, ce qui leur permettra de se sentir utiles et d’échanger autour de ces problématiques qui les affectent. Autre point: il faut être capable de déconnecter, de s’offrir des espaces de paix intérieure en pensant à autre chose. Rester centré sur les catastrophes et la disparition des milieux génère forcément de l’anxiété. Nous conseillons par exemple aux patients de limiter leur temps sur les médias et d’aller se promener dans la nature. C’est une activité simple, relaxante et qui permet de constater que la biodiversité n’a pas complètement disparu.

Espérez-vous que les préoccupations sanitaires de l’IEPA aient un écho politique? Je pense que c’est le rôle des scientifiques et des professionnels de la santé de faire leur part et d’utiliser leur légitimité pour alerter les décideurs. Notre rôle à l’IEPA est de rendre cet aspect visible en mettant l’accent sur la santé mentale. La participation du Prix Nobel Jacques Dubochet à notre congrès souligne l’importance des porte-voix, des scientifiques qui s’engagent.

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier l'actualité de la région lausannoise et contribue au suivi de l’actualité judiciaire. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.