L’anecdote sympa – Cindy Crawford ambassadrice des vins de Villette L’ancien mannequin a posté une photo d’archives pour ses 4,8 millions d’abonnés sur Instagram où elle pique-nique à Caux avec une bouteille de la cave Porta. Le photographe de l’époque n’est autre que Jean-Claude Biver. Karim Di Matteo

Un cliché posté par la «supermodel» des années 90 offre une vitrine inattendue aux vins de Villette «Les Échelettes» de la cave Porta en l’occurrence. DR

Il y a des photos d’archives qui font remonter de jolies anecdotes. Celle que Cindy Crawford a postée jeudi sur son compte Instagram en fait partie. En plus de faire un joli coup de promo pour les vins de Villette auprès de ses 4,8 millions de followers! On y voit en effet l’ancien mannequin star des années 90, en lunettes de soleil, pique-niquer au bord d’une ligne de chemin de fer à crémaillère, avec une boîte d’œufs, des cornichons, du sel, des fruits, un journal et une bouteille de chasselas facile à identifier pour les connaisseurs.