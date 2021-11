Grand écran – Ciné-Festival commence avec un cri «Animal» Le manifeste écologique de Cyril Dion fait suite à son succès de «Demain» et inaugure ce soir la 24e édition du rendez-vous lausannois des avant-premières. Francois Barras

Interrogeant notre relation au vivant, «Animal» suit à travers le monde l’Anglaise Bella Lack et le Français Vipulan Puvaneswaran. Filmcoopi

En 2015, «Demain» faisait un succès public inattendu (2 millions d’entrées) dans un format inhabituel: Cyril Dion et Mélanie Laurent s’y interrogeaient sur l’avenir proche de notre planète et partaient à la rencontre des lanceurs d’alerte et des inventeurs de solutions, dans un film dynamique et immersif honoré du César du meilleur documentaire.

Six ans plus tard, un mauvais jeu de mots voudrait que «Demain» soit déjà hier. Seule vraie modification au déclin environnemental: une pandémie mondiale est passée par là – elle y est encore – et une nouvelle génération a crié plus fortement ses velléités de changement immédiat. Elle se fera (peut-être) entendre à Glasgow au moment même où Ciné-Festival lance entre Prilly, la Cinémathèque suisse et l’ECAL sa 24e édition. Le nouveau film de Cyril Dion a été choisi pour ouvrir ce soir, mercredi 3 novembre, le marathon des projections à Cinétoile, soit une vingtaine d’avant-premières, de rencontres et de courts métrages de diplômes à découvrir jusqu’au 7 novembre.

Caméra au point

Avec «Animal», le réalisateur français a ainsi remis sa caméra au poing pour un nouveau documentaire à grand spectacle qui a valeur de suite autant que de manifeste: «Animal» parce que nous sommes une espèce comme les autres, parmi les autres – mais la seule avec la capacité de dominer les autres et, par là, de les exterminer – 60% des animaux vertébrés ont disparu de la planète ces quarante dernières années et 80% des insectes volants en Europe…

Pour son voyage autour du globe, Cyril Dion s’est associé à l’écojournaliste Walter Bouvais afin d’interroger plus précisément notre rapport au vivant, identifier les blessures que nous lui infligeons (pollution, surconsommation, destruction de l’habitat) et les pistes pour y remédier. «Réparer la Terre», la «réensauvager»… ce serait encore possible. Dans ce grand voyage initiatique, ils marchent dans les pas de Bella et Vipulan, deux adolescents de 16 ans inquiets mais curieux et enthousiastes, épaulés par le biologiste anglais Anthony Barnosky. Avec eux pour narrateurs et témoins, la caméra s’invite auprès d’amoureux de la nature et des animaux, du berger jurassien au président du Costa Rica, du spécialiste mondial des abeilles à l’entomologiste kényan, mais aussi auprès de professionnels de l’élevage intensif.

«Désinvolture et mépris»

«Avec ce film, nous avons souhaité, à l’instar de ce que j’ai pu faire dans «Demain», comprendre comment nous en sommes arrivés à cette situation mais surtout quelles solutions s’offrent à nous», détaille Cyril Dion. Par le cinéma, nous voulons apporter tout ce qu’il peut fournir d’émotions dans notre relation aux animaux, toute la pédagogie qui permettra au spectateur de comprendre les enjeux et tout l’élan qui leur donnera l’envie d’agir.»

Et de rendre caduc le constat porté par l’ethnologue Claude Lévi-Strauss, hélas jusqu’alors jamais pris en défaut. «Une espèce vivante constitue une sorte de chef-d’œuvre esthétique, avec une beauté particulière. [Dans ce sens], l’existence d’une espèce est aussi importante que l’œuvre d’un grand peintre, que nous protégeons dans des musées alors que quand il s’agit d’une espèce vivante, nous la traitons avec une désinvolture et un mépris incroyables…»

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures.

