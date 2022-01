Réjouissances culturelles – Ciné, série télé, musique, expos, BD… Le meilleur de 2022!

Musiques actuelles

Kraftwerk sera le 11 mars à l’Arena de Genève. KEYSTONE

Kraftwerk en 3D

Reportée deux fois pour cause de pandémie galopante, l’escale romande de la tournée mondiale de Kraftwerk s’annonce donc pour le mercredi 11 mai à l’Arena. On assistera au concert des héros robotiques collé sur son siège, selon la volonté des musiciens. Assis, certes, mais ébloui tout de même, puisqu’il s’agit d’un spectacle 3D, avec une cascade de visuels rétrofuturistes propres à illuminer nos mirettes. Considérés comme les pionniers de l’ensemble de la production électronique contemporaine, les sorciers de Düsseldorf ont perdu en 2020 l’un de leurs membres fondateurs, Florian Schneider. Mais l’électro-show must go on. JES