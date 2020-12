Écrans – Cinéma: 2021 s’annonce exceptionnelle Tour d’horizon des films qui vous attendent lors des douze prochains mois. Attention, on frôle l’indigestion. Pascal Gavillet

«West Side Story» de Steven Spielberg, l’un des films des Fêtes de fin d’année… 2021! DR

Sorties repoussées, calendrier bousculé, films qui basculent en streaming. L’actualité cinéma est devenue imprévisible. À cette heure, on ignore quels films débouleront d’ici à la fin de l’année. Étaient notamment annoncés en salles «Mandibules» de Quentin Dupieux, «Wonder Woman 1984» de Patty Jenkins et «The Witches» de Robert Zemeckis. En attendant d’en savoir plus, il n’est pas interdit de se projeter plus loin. Soit en 2021. Et d’afficher un certain optimisme en ce qui concerne le cru cinématographique. Il faut dire que les films ont attendu, espéré Cannes, revu leurs ambitions de sortie à la baisse, dormi en attendant de meilleurs jours.

D’autres ont été mis en chantier ou peaufinés au montage. Toutes ces attentes font qu’un grand nombre de titres se retrouvent en stand-by et qu’il y a tout lieu de penser que l’année sera démente en termes de surprises et de chocs filmiques. Mais comment le déterminer? Car au-delà de certaines dates arrêtées et de grosses machines attendues, comme le dernier James Bond, «Mourir peut attendre» (fin mars), «Les Tuche 4» (début février), «OSS 117 – Alerte rouge en Afrique noire» signé Nicolas Bedos ou le «Kaamelott» d’Alexandre Astier, tout paraît aléatoire.

«Mourir peut attendre».

Ce qui fixera le baromètre de l’année, ce sera les festivals (s’ils ont lieu), là où se télescopent les grands films d’auteur. On le sait depuis quelques mois, plusieurs d’entre eux qui auraient dû se retrouver à Cannes 2020 ont préféré jouer la carte de la patience et miser sur Cannes 2021. C’est le cas de la comédie musicale de Leos Carax, «Annette», avec Adam Driver et Marion Cotillard. Du prochain Paul Verhoeven, «Benedetta», avec Virginie Efira dans le rôle d’une nonne lesbienne. Ou, selon toute vraisemblance, du nouveau Nanni Moretti, «Tre piani». Probablement du dernier opus d’Apichatpong Weerasethakul, «Memoria», avec Tilda Swinton. Et, contre toute attente, du prochain Wes Anderson, «The French Dispatch», dont la sortie a comme par hasard été repoussée au printemps 2021.

Autant le dire tout de suite, la concurrence sera rude. Impitoyable. Car parmi les concurrents potentiels, on voit bien Bruno Dumont aller faire un tour sur la Croisette avec «Par ce demi-clair matin», qui réunit Léa Seydoux et Benoît Magimel. Ou Kirill Serebrennikov y opérer son retour trois ans après «Leto» avec «Petrov’s Flu», réalisé depuis sa sortie de prison. On peut supposer que le dernier Terrence Malick, «The Way of the Wind», sur la vie de Jésus, soit lui aussi prêt à temps. Révélé par le sublime «The Lighthouse», Robert Eggers pourrait revenir avec «The Northman». D’autant plus qu’il réunit Björk, Willem Dafoe et Nicole Kidman, gage d’une sacrée montée des marches.

Parmi les sélectionnés possibles, il pourrait encore y avoir «The Tragedy of Macbeth», que Joel Coen a signé tout seul. Ainsi que les derniers opus de Ruben Ostlund, Palme d’or en 2017, de Xavier Giannoli, qui adapte Balzac dans une «Comédie humaine» au casting trois étoiles, de Mia Hansen-Love avec «Bergman Island», et même de Wong Kar-wai avec «Blossoms», ultime volet d’un triptyque.

Mais tous les films attendus ne transiteront pas par Cannes. Il y aura aussi Locarno, Venise et on l’espère Berlin. À ce propos, on attend toujours les gagnants de ces trois derniers festivals. Ni «Vitalina Varela» de Pedro Costa, ni «Nomadland» de Chloé Zhao, ni «Le Diable n’existe pas» de Mohammad Rasoulof ne sont pour l’instant sortis. Ni hélas les derniers opus d’Abdellatif Kechiche, Tsai Ming-liang, Rithy Panh et Hong Sang-soo. Puis il y a ceux qui optent pour Netflix, telle Jane Campion avec «The Power of the Dog», son premier film depuis douze ans, ou Paolo Sorrentino avec «Mob Girl». Plus étonnant, le dernier film de Kornel Mundruczo, «Pieces of a Woman», avec Shia LaBeouf, atterrira directement sur la plateforme en début d’année.

«Dune» arrivera finalement en automne

Ce ne sera pas le cas des prochains opus de Denis Villeneuve («Dune» arrivera finalement en automne), de Damien Chazelle («Babylone», gros film sur Hollywood avec pléthore de stars), de Spielberg, dont le «West Side Story» est agendé aux prochaines fêtes de fin d’année, ni des deux Ridley Scott annoncés, «The Last Duel» avec Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck, et l’attendu «Gucci» avec Lady Gaga dans le rôle de la veuve éplorée qui aurait tout combiné. Et on stoppera là cette énumération, non sans citer malgré tout Guillermo Del Toro, Jacques Audiard, Woody Allen, Jean-Pierre Jeunet, Quentin Dupieux (qui a déjà tourné «Incroyable mais vrai» après «Mandibules»), Paul Thomas Anderson, George Miller, Scott Cooper («Affamés» pourrait être le film d’horreur de 2021), M. Night Shyamalan ou Baz Luhrmann et son biopic sur Presley, qui seront tous à l’affiche au cours de l’année.

Et les blockbusters, direz-vous? Oh, ils ne sont pas en reste, et il y en aura non-stop au fil des douze prochains mois. Leurs titres? «Jurassic World 3», «Mission: Impossible 7», «Fast and Furious 9», «Paranormal Activity 6», «Halloween Kills» (12e de la franchise), «Matrix 4», «Sherlock Holmes 3», «The Conjuring 3», «Black Widow» (Marvel), «Black Panther 2», «Indiana Jones 5», «Spider-Man 3» et «Top Gun: Maverick». Après la disette, nous n’aurons rien contre une petite indigestion!