Sortie cinéma – «Eiffel» ou les vertiges de l’amour Sous couvert d’une reconstitution historique spectaculaire, le long-métrage de Martin Bourboulon favorise une romance portée par Romain Duris et la prometteuse Emma Mackey. Jean-Philippe Bernard

Romain Duris campe un Gustave Eiffel au cœur brisé. 2021 Pathé Films AG

Lorsque le rideau se lève, Gustave Eiffel, déjà, est sur le toit du monde. Nous sommes en 1887: l’ingénieur français vient de participer, aux côtés du sculpteur Auguste Bartholdi, à la construction de la statue de la Liberté. Partout sur la planète, on parle de cette œuvre monumentale qui fait la fierté des New-Yorkais et des habitants du Nouveau-Monde. Eiffel, qui sait que les politiques, les mondains et les économistes l’admirent, songe à présent à relever de nouveaux challenges. Des challenges pour regarder vers l’avenir comme cette construction du Métropolitain qui occupe la plupart de ses songes. À l’occasion de la future exposition universelle qui doit se tenir à Paris en 1889, le gouvernement souhaiterait plutôt qu’il se consacre à l’élaboration d’un monument emblématique et jamais vu à l’époque: une tour de 300 mètres!