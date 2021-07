Sorties culturelles – Cinéma, expo, musique… les choix de la rédaction L’été reste chaud sur le plan de l’agenda culturel. Notre sélection. Florence Millioud-Henriques

Encore un week-end lumineux sur le plan culturel, avec notamment la proposition de l’équipe de FireWorxx, du côté du Chablais. SD

Le feu au col des Mosses

L’année dernière, l’équipe de FireWorxx avait déjà installé ses lumières au col des Mosses. Page Facebook

Il y aura le feu aux Mosses ce samedi (de 20 h à minuit), un feu labyrinthique (d’un diamètre d’environ 45 mètres), initiatique et… tout simplement féerique. Attendus bientôt à Paris, déjà sollicités à Londres, Strasbourg ou en Espagne, les deux artistes dont Philippe Blanchouin, responsable du programme de la Ville en Fête pendant la Fête des Vignerons 2019, vont installer 1000 points lumineux. Cadre d’une programmation musicale et d’une invitation à la rêverie. FMI

Rive jazzy à Nyon

C’est déjà la 28e qui sonne pour Rive Jazzy, animation musicale qui prend possession de la ville de Nyon pendant l’été. La manifestation a déjà débuté le 8 juillet mais elle se poursuit jusqu’au dimanche 8 août. Six scènes disséminées dans la ville proposent à tour de rôle, chaque fin de semaine, plusieurs concerts à siroter au soleil. La place de Savoie est à l’honneur ces jours. Ce jeudi, c’est le Blue Mountain Jazz Band qui allume son swing punchy dès 19 h. Vendredi (20 h), les Fats Boys promettent une «surprise guest», tandis que le samedi 24 juillet (20 h) s’annonce résolument rock et blues avec le Eric Lee Band, qui ne retient pas son boogie. BS

Manger, une expo

L’exposition est à voir jusqu’au 15 août. Musée de la main

La mécanique du ventre se visite – réellement, physiquement et passionnément – au Musée de la main à Lausanne. Ouverte dans un décor aussi didactique que surprenant, l’exposition qui retrace le parcours des aliments à l’intérieur de notre tube digestif s’achève bientôt. Une occasion de comprendre cet incroyable voyage à ne pas rater. FMI

Voyages sur l’écran

Voyager confortable! Ville de Vevey/Cinéma Sud

C’est une habitude, les cyclistes-projectionnistes du cinéma solaire aiment faire étape à Vevey. Les dates sont arrêtées du 24 au 26 juillet au Jardin du Rivage (le plan B sous la Grenette aussi). Le voyage 2021 passera par l’Égypte avec «Yomeddine», l’Arabie saoudite «The Perfect Candidate» et le Bhoutan «Lunana». Les projections sont gratuites. FMI

La Coquette à Morges

The Drunken Leprechauns, à décapsuler vendredi (20 h 30).

Buvette éphémère ouverte sept jours sur sept à Morges, dans le parc de l’Indépendance et au bord du lac Léman, La Coquette minaude à nouveau cette année avec une programmation musicale gratuite à consommer face au Mont-Blanc. Jeudi, Katcha Papad Orchestra épice de musique indienne les bords du Léman; vendredi, le ton est plus nordique et houblonné pour The Drunken Leprechauns, qui frappent un folk irlandais évidemment festif. Samedi s’offre au rock de Smile et dimanche à la folk de Chouka. Et il devrait faire beau. FBA

Gland par quartiers

Dr Cacheton, à prendre avec un verre d’eau vendredi 23 juillet à 11 h.

Gland s’essaye à «L’été en ville» durant toute la saison, soit un programme culturel, sportif et ludique allant à la rencontre des habitants au fil de six quartiers de la ville. Ce week-end dès jeudi, c’est celui d’Eikenott qui est à l’honneur, avec plusieurs animations familiales dont le Carabouquin, lieu d’échange autour des livres, un atelier d’initiation à la capoeira, le théâtre de rue de La Cie Katapult et son Dr Cacheton, alliant l’écriture contemporaine à la musique, au cirque et à l’équitation, mais aussi un atelier à la découverte du croquis et de la peinture en balade avec Marco Scorti. Places limitées, réservations conseillées. FBA

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.