Culture – Cinémas et théâtres peuvent s’ouvrir aux élèves dès mardi Les deux secteurs ont vu leur fermeture prolongée jusqu’à fin janvier, mais, après un flou, une exception vient d’être décidée pour les élèves de l’école obligatoire. Jérôme Cachin

Une comédienne effectue un exercice vocal en portant un masque de protection facial lors d’un atelier pour apprendre à parler distinctement, mardi 24 novembre 2020 dans la salle de spectacle du Petit Théâtre a Lausanne. LAURENT GiLLIÉRON

Mercredi, le Conseil d’État a prolongé jusqu’au 31 janvier la fermeture des salles de spectacle, cinémas et théâtres. Puis, une information officielle parvenue à «24 heures» a fait part d’une exception pour le public scolaire des cinémas et théâtres du 10 au 18 décembre. Enfin, vendredi, la ministre Cesla Amarelle fait débuter cette exception le mardi 1er décembre, sans date limite.

Depuis mercredi, la magistrate a le droit de déroger aux interdictions des activités culturelles: «Je suis allé le plus loin possible dans ce qui permet de remplir cinémas et théâtres, en conformité avec le cadre fixé par le médecin cantonal», estime-t-elle.

«C’est du bricolage. On ne peut pas traiter les gens comme ça. La colère est énorme.» Sophie Gardaz, directrice du Petit Théâtre

Directrice du Petit Théâtre à Lausanne, Sophie Gardaz reste mécontente. Elle tablait sur une réouverture totale le 1er décembre, car l’interdiction cantonale valait jusqu’au 30 novembre. Mais mercredi, elle a tout annulé pour décembre et janvier, avant de rétablir des scolaires du spectacle «Alice, retour aux merveilles» qui emploie 20 personnes. «C’est du bricolage, tempête Sophie Gardaz. Nous avons pu rétablir des scolaires à compter du 8 décembre seulement. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Soit on peut se préparer complètement, soit on arrête tout. La colère est énorme.»

À l’autre bout de l’échelle, le Théâtre de Vidy était prêt à recevoir des classes dès mardi pour «Auréliens» et dès mercredi pour «Boucle d’Or 2020». Astrid Lavanderos, directrice de la communication, explique que le monde du spectacle revendique depuis longtemps l’ouverture aux scolaires.