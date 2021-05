Prostitution forcée – Cinq ans de prison ferme requis pour traite d’êtres humains Le Ministère public demande aussi que la prévenue, une Chinoise de 45 ans, soit expulsée de Suisse pour 10 ans. Xavier Lafargue

De g. à dr: la procureure Sophie Brocco, l’avocat de la défense M e Francesco La Spada et celui de la plaignante M e Yann Lam. PATRICK TONDEUX

«On peut être à la fois prostituée et victime de traite d’êtres humains», lance la procureure Sophie Brocco. Son réquisitoire ouvre le deuxième jour du procès d’une Chinoise de 45 ans. Cette dernière est soupçonnée d’être l’un des rouages essentiels, voire la patronne d’un réseau de prostitution forcée qui étend ses tentacules à tout le moins à Genève, Bâle et Zurich (lire notre édition du lundi 17 mai). La représentante du Ministère public va requérir, entre autres, 5 ans de prison ferme et une expulsion de Suisse de 10 ans pour traite d’êtres humains par métier, usure par métier et encouragement à la prostitution, notamment.