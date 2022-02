Maroc – Cinq ans de prison pour le journaliste Soulaimane Raissouni Accusé d’«agression sexuelle» par un militant LGBTQ, le journaliste marocain Soulaimane Raissouni a été condamné en appel à cinq ans de prison.

Le journaliste marocain Soulaimane Raissouni a été condamné à cinq ans de prison pour «agression sexuelle», dans la nuit de mercredi à jeudi, devant la cour d’appel de Casablanca, a constaté une journaliste de l’AFP.

Le juge a confirmé la condamnation en première instance de Soulaimane Raissouni, un éditorialiste de 49 ans, connu pour son ton critique vis-à-vis des autorités. Il était accusé d’«agression sexuelle» par un jeune militant LGBTQ, accusation qu’il a rejetée durant son procès, estimant être poursuivi «à cause de ses opinions».

«Ce jugement est la preuve qu’on veut se venger de Soulaimane Raissouni. Nous sommes très déçus, on s’attendait à ce qu’il soit innocenté au regard de l’ensemble des failles exposées tout au long du procès», a déclaré à la sortie de la salle d’audience son conseil Me Miloud Kandil.

«Procès inique»

La défense du journaliste a aussitôt décidé de se pourvoir en cassation. Le verdict a été accueilli par les soutiens de Soulaimane Raissouni au cri de «procès inique». «Soulaimane sois rassuré, nous allons continuer le combat», ont-ils scandé.

Arrêté en mai 2020, le journaliste n’avait pas assisté à la plus grande partie de son procès en première instance -- entre février et juillet 2021 -- en raison d’une grève de la faim de 122 jours. Pour les autorités marocaines, Soulaimane Raissouni a bénéficié d’un procès «équitable» et ces poursuites «n’ont rien à voir avec son travail journalistique».

