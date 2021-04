Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Fausses alertes à la bombe – Cinq apprentis sont sanctionnés par une exclusion Trois hommes et deux femmes suspectés dans des affaires de fausses alertes à la bombe sont exclus de leurs établissements. Quatre d’entre eux ont avoué. Jérôme Cachin DÉVELOPPEMENT SUIT

Aux abords de l’EPCL lors d’une des alertes à la bombe fin mars. DR

Les directions d’écoles professionnelles ont prononcé des exclusions à l’encontre de cinq apprentis suspectés d’avoir commis des fausses alertes à la bombe. Il s’agit de deux femmes de 19 et 24 ans, ainsi que de trois hommes de 20 et 21 ans. Ils sont impliqués «à des degrés divers» dans trois cas résolus par les enquêteurs, à l’École professionnelle et commerciale de Lausanne (EPCL), au Centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP), et au Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM). Trois ont été libérés durant la semaine après un mois de détention provisoire.

Entre le 27 janvier et le 20 avril, 19 alertes à la bombe, toutes fausses, ont provoqué des évacuations de bâtiment et l’intervention de la police.

