Ouverture de la piscine – Cinq bonnes raisons d’aller piquer une tête à Payerne Après neuf mois de chantier de rénovation et près de 6 millions d’investissement, la piscine de Payerne rouvre ce week-end. Sébastien Galliker

Refait à neuf, le plongeoir permet toujours des sauts à 1, 3 et 5 mètres de hauteur. © J-P GUINNARD

Avec ses 10’000 m² d’espaces verts et ombragés, la piscine de Payerne attire en moyenne 75’000 visiteurs par année depuis son ouverture en 1970. Ils étaient même près de 100’000 en 2022, alors que la saison avait été écourtée en vue d’un important chantier de rénovation du site abritant aussi le camping. Neuf mois plus tard, l’infrastructure rouvre ce week-end (entrée libre samedi et dimanche), après un chantier à près de 6 millions.