Crise sanitaire – Cinq bonnes raisons de rester optimiste face au virus Il y a un an jour pour jour, le tout premier cas de contamination au Covid-19 était détecté au Tessin. 366 jours plus tard, la pandémie sévit toujours mais il existe malgré tout des raisons de voir le verre à moitié plein. Cécile Denayrouse

Un confinement qui n’en finit plus, des bars et des restaurants qui tardent à rouvrir, des magasins désespérément fermés… Un an jour pour jour après le tout premier cas confirmé de Covid-19 en Suisse – un Tessinois de 70 ans contaminé lors d’un séjour en Italie – le bilan semble amer, les jours se suivent et se ressemblent et le moral de la population est au plus bas. Pourtant, au milieu de la valse des chiffres et de la surinformation se cachent quelques bonnes nouvelles.

Les indicateurs sont au vert

La deuxième vague est bel et bien passée. Avec 57 morts en Suisse au cours de la dernière semaine, la tendance hebdomadaire des décès dus au Covid est en baisse par rapport à la semaine précédente, qui totalisait 107 décès. Mieux encore, depuis le 7 janvier, cette courbe morbide n’a pas cessé de chuter. Les hospitalisations également se font plus rares: elles ont été divisées par 5 depuis le début de l’année, si bien qu’actuellement, 413 patients se trouvent à l’hôpital à cause du virus. Ils étaient plus de 4000 au milieu du mois de novembre 2020, au cœur de la seconde vague. Le nombre de cas actifs a lui aussi drastiquement chuté, consolidé par un taux de reproduction effectif R e passé sous la barre fatidique de 1 au niveau national. Très révélateur, ce taux indique combien de personnes quelqu’un de contaminé infecte en moyenne et reflète la dynamique épidémique d’il y a quinze jours. En Suisse romande, seuls les cantons du Jura et de Neuchâtel affichent aujourd’hui un R e supérieur à 1.