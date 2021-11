L’Avent en famille – Cinq calendriers locaux, brico, gastro Au lieu de paniquer à la dernière minute et d’acheter des produits impersonnels de la grande distribution, on opte pour des petites surprises du coin ou, mieux encore, on fabrique le tout soi-même. Thérèse Courvoisier

A l’origine, les calendriers de l’Avent, originaires d’Allemagne, n’étaient faits que d’images… DR

À l’origine, bien avant de devenir de vulgaires boîtes en carton contenant 24 jouets en plastique ou déclinaisons de chocolats industriels (ça, c’est la version pour enfants, celles pour adultes vont des bières aux accessoires coquins en passant par tout et n’importe quoi, tant que c’est déclinable en vingt-quatre versions!) les calendriers de l’Avent étaient faits de collections… d’images pieuses. Cette tradition chrétienne trouve ses origines au XIXe siècle, dans les familles protestantes allemandes, où l’on donnait chaque matin pendant la période de l’Avent une de ces images aux enfants pour les faire patienter avant Noël.

Selon la publication «La Croix», c’est encore un Allemand, l’éditeur Gerhard Lang, qui eut l’idée de commercialiser les premiers calendriers décorés de petits dessins, en 1908. C’est dans les années 1920 que les petites fenêtres de carton font leur apparition. Quant à la version «chocolat», sa création n’est pas si récente puisqu’elle remonte aux années 1950.

Et ce n’est pas parce que la société de consommation s’est emparée de cette tradition qu’il faut forcément suivre le mouvement. Voici cinq idées de calendriers pensés, fabriqués et remplis autrement.

Le calendrier local à customiser

Le calendrier Découverte des Vaudoises Mélanie Rochat et Malyka Gonin propose des surprises gourmandes et bien-être fabriquées par des artisans locaux. On finit de l’assembler en famille et on l’ouvre ensemble! DR

Deux amies vaudoises, Mélanie Rochat et Malyka Gonin, associent le local, le bon et le beau. L’idée de base? Faire connaître les artisans romands au travers de leurs produits (uniquement à manger et de bien-être, donc à partager en famille) et les présenter dans de jolies pochettes à assembler soi-même, le tout dans le respect de l’environnement et des circuits courts.

Mélanie Rochat fabrique des cosmétiques naturels, Malyka Gonin est graphiste. Elles aiment donc ce qui est joli et fait du bien et cherchent à booster la créativité de tout un chacun. Ainsi, leur calendrier se présente sous forme de pochettes: L’idée est que chacun se l’approprie et le mette en scène à sa façon pour que l’objet soit aussi joli que les surprises qu’il contient. Alors on le suspend, on le pose, on l’accroche, on le «pimpe» avec des guirlandes de lumière, des branchages… ou le kit vendu en option avec de très jolies pincettes faites main par un artisan. En panne d’imagination? Elles ont pensé à tout en distillant des conseils sur les pages Facebook et Instagram (@calendrierdecouverte)

Un calendrier fabriqué par vos tout-petits

Le calendrier de l’Avent de l’an dernier, assemblé avec amour par des petites mains. DR Deux heures d’application pour les enfants. DR Les petites pochettes avec leur déco unique. DR 1 / 3

Aurélie Fruscio et Sonia Grand travaillent dans le même jardin d’enfants, Les Loupiots, à Assens. Elles ont décidé depuis quelque temps de mettre en place des ateliers créatifs ouverts également aux autres petits de la région. Parmi l’offre: la confection d’un calendrier de l’Avent. Les enfants dès 3 ans (pas de limite supérieure, les grands sont bienvenus) sont accueillis pour deux heures de créativité et confectionnent et décorent le futur calendrier de l’Avent qui sera ouvert en famille. «On veut qu’ils s’éclatent pendant tout l’atelier, alors les opérations trop répétitives ou difficiles sont évitées: on prépare nos kits en amont, explique Aurélie Fruscio. Les contenus sont essentiellement fournis par Sonia et moi pour que les enfants aient aussi le droit d’être surpris au moment de l’ouverture. Et on fait bien attention de varier les jours de découverte s’il y a des frères et sœurs dans nos ateliers.»

Un calendrier à grignoter

Des images d’artiste et des surprises croquantes et fondantes bonnes pour la santé… Farmy/DR

Ici, les sachets sont déjà numérotés, décorés et remplis… d’assortiments de noix et de fruits secs suisses et bios. Plus sain que trop de chocolat industriel, on peut s’amuser à rendre le tout plus rigolo en organisant, pourquoi pas, une dégustation à l’aveugle ou un concours de devinettes de noms. Qui saura différencier une noix du Brésil d’une noix de macadamia? Ou reconnaître avec quoi sont aromatisées les amandes?

Les 24 sachets de 40 grammes sont livrés dans une boîte avec une cordelette pour les suspendre.

Un calendrier trop beau pour le manger

Ne sont-ils pas à croquer, les biscuits de Sweet ML? On a presque envie de les garder comme décos! DR

Sweet ML confectionne des biscuits décorés aussi magnifiques que délicieux. L’entreprise, dont la boutique se situe désormais à Écublens, propose 24 gourmandises toutes différentes emballées dans des sachets de papier kraft numérotés pour attendre Noël en se sustentant. Parmi la sélection, des best-sellers (le sapin, le flocon ou le Père Noël), mais aussi des nouveautés. Et si vous les trouvez trop jolis pour les croquer, pas de problème, ils se conservent trois mois après la cuisson.

Un calendrier tout en papier

Un calendrier rempli de futures activités. Une super idée, mais meilleure encore s’il y a quelque chose à consommer dans l’immédiat! Getty Images

Remplir les 24 cases avec des petits billets peut ressembler à une solution de facilité… sauf si on s’attelle à leur donner vraiment du sens et de l’originalité et à fabriquer quelque chose de très joli. On trouve partout des kits pour fabriquer des calendriers et internet regorge d’inspirations. L’idée ici n’est pas d’offrir un objet, mais une expérience, un challenge, une action. Cela peut s’adresser aux enfants, à son amoureuse ou amoureux ou même à toute la famille. Chaque jour, on découvre un petit bon pour une activité (balade en forêt, goûter au tea-room du coin, escape game, patinoire et chocolat chaud…) ou alors une action (les enfants préparent le repas du soir, décident comment réarranger les meubles du salon, organisent une disco à domicile…) Parole de maman, les petits trouvent ça très amusant… et encore mieux si le billet est parfois accompagné d’une petite douceur!

