Votations fédérales – Cinq choses à savoir sur l’expérimentation animale

Le 18 mars 2019, les initiants déposaient leur plus de 100’000 signatures à la Chancellerie fédérale.

C’est à un vieux combat que les Suisses sont invités à participer le 13 février prochain. Pour la quatrième fois de son histoire, la population est appelée à voter sur l’interdiction de l’expérimentation animale. Les trois dernières initiatives populaires sur ce thème avaient toutes été rejetées. En 1985 à 70% de non, en 1992 à 56% et en 1993 à 72%.

Le texte soumis au verdict des urnes cette fois veut bannir toutes les expériences sur les animaux et les humains, ainsi que l’importation de nouveaux produits développés avec de telles pratiques. Il est rejeté par toute la classe politique, qui le juge extrême. Il faut dire que la Suisse dispose déjà d’une législation parmi les plus stricte au monde. On fait le point sur la situation au travers de cinq questions.