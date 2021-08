Rentrée scolaire – Cinq conseils pour acheter des fournitures durables Sophie Michaud Gigon de la FRC et le spécialiste en marketing Cary Steinmann livrent quelques trucs pour équiper ses enfants pour la nouvelle année. Caroline Rieder

Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la FRC, conseille de redonner une nouvelle vie aux fournitures en les redécorant. KEYSTONE

Ne rien acheter avant la rentrée

Depuis que l’école vaudoise fournit le matériel scolaire, la pratique des listes d’achats envoyées aux parents s’est raréfiée. La tentation est donc grande de prendre les devants durant l’été pour ce que l’on imagine nécessaire, en plus de ce qui sera fourni.

Or «le mieux reste d’attendre le premier jour d’école, pour ne pas acheter trop ou à côté des besoins», remarque Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Garder le plus longtemps possible

«Les fournitures les plus durables sont celles que l’on réutilise, c’est sûr. Donc on peut conserver ce qui va bien et partir également sur du seconde main pour une partie du reste. Pour donner une nouvelle vie à un article, on peut aussi le customiser, en faisant participer l’enfant», poursuit-elle.