Brésil – Cinq détenus tués lors d’une mutinerie dans une prison de haute sécurité Cinq détenus sont morts lors d’une mutinerie qui a duré près de 24 heures dans une prison de haute sécurité du Nord du Brésil, ont annoncé les autorités jeudi.

La population carcérale du Brésil était de 643’137 détenus en décembre 2022. AFP

La rébellion a tenu en haleine Rio Branco, la capitale de l’État d’Acre, de mercredi matin jusqu’à jeudi 7 h 00 (10 h 00 GMT), heure à laquelle les prisonniers se sont rendus après plusieurs heures de négociations, a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué. En conséquence, «cinq détenus sont morts», a-t-il indiqué. Un policier a, par ailleurs, été blessé par une balle ainsi que deux détenus, dont l’un a été libéré.

La mutinerie a commencé après que «13 détenus ont tenté de s’échapper» de la prison Antonio Amaro, mais les gardiens qui surveillaient les lieux les en ont empêchés, selon le communiqué. Un agent pénitentiaire et un détenu chargé du nettoyage ont ensuite été pris en otage, ajoute le texte, qui précise que les premières informations officielles indiquaient qu’il s’agissait de deux policiers.

Des prisonniers lourdement armés

Les prisonniers étaient lourdement armés: la police a récupéré 15 armes de petit et gros calibre après la reddition, précise encore le communiqué. «Toutes les circonstances feront l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui se sont produites dans la prison, a déclaré le secrétaire à la justice et à la sécurité publique de l’État d’Acre.

L’opération a nécessité l’intervention d’environ 200 policiers, y compris des forces spéciales et des renforts envoyés par le gouvernement fédéral. Les émeutes mortelles sont fréquentes dans les prisons brésiliennes surpeuplées, dont le système manque cruellement de personnel. En décembre 2022, la population carcérale du plus grand pays d’Amérique du Sud s’élevait à 643’137 détenus, selon les données publiées par le Secrétariat national des politiques pénales.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.