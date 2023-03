Pékin – Cinq employés chinois d’une entreprise américaine arrêtés Cinq employés chinois du bureau de Pékin de la société d’audit américaine Mintz Group ont été arrêtés par les autorités chinoises, a affirmé le groupe vendredi.

Image d’illustration. AFP

«Les autorités chinoises ont arrêté les cinq employés du bureau à Pékin de Mintz Group, tous de nationalité chinoise, et y ont fermé nos opérations», explique l’entreprise dans un communiqué à l’AFP. La société assure qu’elle «n’a pas reçu d’avis officiel à propos d’une procédure légale» contre elle, et a «demandé aux autorités de libérer ses employés».

Elle dit avoir fait appel à des avocats pour «dialoguer avec les autorités et aider (ses) employés et leurs familles». «Nous avons toujours travaillé de manière transparente, éthique et en respect des lois et règlements applicables» en Chine, déclare l’entreprise, ajoutant qu’elle travaillerait avec les autorités pour «résoudre tout quiproquo qui aurait pu conduire à ces événements».

Mintz Group, dont le siège social se trouve à New York, est une société spécialisée dans les enquêtes pour accusations de fraude, de corruption et de mauvais comportements au travail, ainsi que les vérifications d’antécédents. Elle compte 18 bureaux au total, dont à Washington. Sur son site, Mintz Group précise que ses employés «creusent profondément les questions qui concernent nos clients -- du palais présidentiel à la plateforme pétrolière offshore».

AFP

