Modifier sa tête en un clic – Cinq filtres mythiques qui ont marqué les réseaux sociaux Un nouveau filtre censé nous embellir débarque sur TikTok, suscitant fascination et critiques. Ces effets qui remodèlent notre apparence sont partout. Florilège des plus marquants.

De nouveaux filtres sur les réseaux sociaux modifient de manière toujours plus impressionnante nos visages. Le dernier en date, «Bold Glamour», sorti il y a quelques jours, a déjà été utilisé dans près de 10 millions de vidéos sur TikTok. Sa sophistication avancée surprend tout le monde, difficile de faire la différence avec la réalité.

Contrairement à d’autres, il est plus difficile de se rendre compte que votre visage a été modifié. Il s’adresse avant tout aux femmes. Maquillage, sourcils parfaits, pommettes rehaussées et lèvres plus grandes, le filtre est digne d’un passage en chirurgie esthétique. Les critiques sont nombreuses ces derniers jours à son encontre, mais il fonctionne. Pour en dire du mal, comme du bien, il est utilisé par millions.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ne se montrent plus qu’à travers ce type de filtres, démontrant le côté fake de telles plateformes. Avec ces effets, votre nez est plus petit, vos yeux agrandis, vos lèvres sont pulpeuses pour soi-disant vous rendre plus beau. Les risques sont vite dénoncés: critères stéréotypés, dysmorphophobie, création de complexes, la liste de leurs méfaits est longue.

Mais rappelons-nous des débuts de ces effets qui sont apparus sur Snapchat, en 2015, suscitant immédiatement l’engouement. Depuis, de nombreux filtres séduisent les utilisateurs dès leur sortie sur d’autres plateformes comme Instagram et TikTok. Retour sur les plus marquants.

Oreilles de chien

C’était déjà il y a près de dix ans, mais les premiers filtres qui ont fait tourner toutes les têtes étaient d’une simplicité folle. Des oreilles de chien, mais pas uniquement. La surprise et ce qui plaît avec ces nouveaux effets, c’est la synchronisation avec nos mouvements. Si vous tirez la langue, une langue de chien apparaît et lèche l’écran. Sourires garantis: les vidéos commencent à pulluler sur les réseaux sociaux.

L’ère des filtres débute et, avec elle, on retrouve aussi le «vomi arc-en-ciel» et les couronnes de fleurs à l’image de celles utilisées pour se rendre à un festival.

«Face swap», échanger son visage

Ce qui fait la réussite des filtres les plus utilisés, c’est notamment de se retrouver avec une apparence modifiée et amusante. L’arrivée d’un outil pour «échanger» de visages avec ses amis – comprenez bien échanger uniquement votre visage et pas le reste de votre tête ou de votre corps – a cartonné à sa sortie. Quand des parents se sont rendu compte que cela fonctionnait aussi avec leur bébé, il n’en fallait pas moins pour relancer la magie.

Plus vieux, plus jeune

Des années plus tard, les filtres s’inspirent à nouveau des tendances du moment. Après le «Face Swap», le vieillissement instantané est à la mode. Il est possible d’après sa photo de voir à quoi est-ce que l’on ressemblerait des années plus tard. De nombreux internautes se sont empressés de faire le lien avec la ressemblance frappante avec leurs parents.

Et sur Snapchat, un filtre encore utilisé aujourd’hui vous donne une apparence de senior. Mais si le fait de vous retrouver face à une version âgée de vous-même vous inquiète – toute exactitude dans cette prédiction n’étant évidemment pas certaine – il était également possible de choisir le filtre «bébé».

Plus récemment, un filtre permettant de se rajeunir a également explosé en ligne. Telle une madeleine de Proust, l’effet a permis à des utilisateurs de retrouver leur visage d’adolescent. Émotions garanties, sauf pour ceux dont le résultat diffère de la réalité passée.

Pleurs forcés

Les traits sont souvent poussés à leur paroxysme avec les filtres. Quand il s’agit d’exprimer ses émotions, la même règle s’applique. Un filtre force tout le monde à apparaître triste, très triste. Les yeux bouffis, rougis et une bouche en pleurs s’affiche sur votre visage, et plus vous rigolez, plus vous paraissez déprimé. Un effet de mode arrive d’ailleurs sur TikTok. Le but: filmer vos amis à leur insu avec le filtre. Sans le savoir, ils apparaissent en pleurs avec une attitude tout autre.

Cartoon ou manga

Ce qui a dernièrement impressionné les utilisateurs et leur a plu, c’est la possibilité de se retrouver dans un univers parallèle où vous ressemblez à un cartoon. Vos traits sont dessinés, on se croirait dans le dernier Disney. Pour ceux qui préfèrent les mangas, aucun souci, le même procédé est possible et tout aussi surprenant.

