Crise migratoire – Cinq fois plus de migrants vers l’Espagne sont morts cette année L’utilisation de bateaux pneumatiques peu sûrs ainsi que le manque de coopération entre les services de secours espagnols et marocains sont mis en cause.

La traversée la plus courte vers les îles Canaries à partir du Maroc fait plus de 100 km et est dangereuse. KEYSTONE/Bernat Armangue/AP

Près de 2’100 migrants sont morts durant le premier semestre de cette année en tentant de rejoindre l’Espagne par la mer, selon une étude de l’ONG Caminando Fronteras présentée mercredi. Ce chiffre est cinq fois plus élevé que celui enregistré pour la même période de l’an dernier, et le plus élevé pour un premier semestre depuis 2007, lorsque Caminando Fronteras a débuté ce recensement.

«C’est une année horrible», a dénoncé la militante de l’ONG espagnole Helena Maleno lors d’une conférence de presse. Au total, 2’087 migrants originaires de 18 pays, principalement d’Afrique de l’Ouest, ont péri en tentant de se rendre en Espagne entre janvier et juin, contre 2’170 durant toute l’année 2020.

En 2021, plus de 90% des décès (1’922) ont eu lieu lors de 57 naufrages sur la route maritime vers les îles espagnoles des Canaries. Les arrivées de migrants sur cet archipel de l’Océan atlantique situé au large des côtes nord-ouest de l’Afrique ont bondi depuis fin 2019, principalement en raison de l’augmentation des patrouilles en Méditerranée.

Crise diplomatique

La route la plus courte vers les îles Canaries à partir des côtes marocaines fait plus de 100 km, une traversée particulièrement dangereuse en raison des forts courants océaniques. Helena Maleno a imputé l’augmentation du nombre de décès cette année à une plus grande utilisation des bateaux pneumatiques, qui sont moins sûrs, les migrants ayant du mal à trouver des bateaux en bois, et à une coopération insuffisante entre les services de secours espagnols et marocains.

La coopération entre les deux pays s’est détériorée depuis une crise diplomatique en mai qui a entraîné l’entrée de plus de 10’000 personnes en provenance du Maroc à Ceuta, enclave espagnole sur la côte nord du Maroc, a-t-elle ajouté.

Selon elle, «il n’y a pas de coordination. Les informations ne circulent pas entre les deux États». Dans de nombreux cas, même après que l’ONG a donné l’alerte pour un bateau en difficulté, personne ne vient à la rescousse, a-t-elle affirmé, indiquant que «les migrants peuvent passer une journée entière à se noyer».

Calcul différent

L’augmentation du nombre de décès enregistrés serait également due au fait que les membres des familles des migrants sont plus nombreux à signaler à l’ONG la disparition de leurs proches en mer.

Selon l’Organisation internationale des migrations, dont la méthodologie est différente, 193 migrants sont morts sur la route des Canaries et 148 en Méditerranée occidentale depuis le début de l’année. D’après le ministère espagnol de l’Intérieur, 12’622 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime au premier semestre, soit près du double du nombre d’arrivées à la même période l’an dernier (7’256).

Le ministère a indiqué ne pas avoir de précision sur le nombre des migrants disparus lors de leur traversée. Par ailleurs, la police espagnole a annoncé mercredi l’arrestation de l’organisateur et du navigateur présumés de la traversée d’une embarcation fin juin durant laquelle une petite fille de 5 ans avait péri. Une trentaine de migrants se trouvaient dans cette embarcation.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.