Tendance – Cinq jouets mythiques qu’on n’arrête jamais d’offrir Sophie la girafe a 60 ans et toujours autant de bébés fans. Comment expliquer une telle longévité? Zoom sur ces objets indémodables. Rebecca Mosimann

Sophie la girafe permet aux enfants de se faire les dents. Elle résiste au temps. AFP

Ils ont tous plus de 60 ans et continuent leur ascension. Sophie la girafe, le train Brio, l’ours en peluche, la petite vache en bois sculptée ou encore le Wakouwa, cette figurine désarticulée, traversent les époques sans se laisser engloutir par les innombrables nouveautés qui déferlent chaque année. Ces jouets indémodables réjouissent les petits qui les découvrent pour la première fois et les grands qui replongent ainsi dans leur passé. «S’il y a bien une personne avec qui on va faire les choses qu’on a aimées dans son enfance, c’est son fils ou sa fille, analyse Samuel Saffore, responsable du magasin de jouets La Marelle à Lausanne. Pour les parents, ces objets ont une certaine valeur qu’ils souhaitent leur transmettre.» Avec ses lunettes de spécialiste des jouets et de père, il décrypte pourquoi ces cinq objets sont encore et toujours actuels.