Tessin – Cinq kilos d’héroïne saisis à Chiasso La drogue était cachée sous les sièges arrière dans une voiture immatriculée en Italie. Le conducteur est accusé de violation aggravée de la loi fédérale sur les stupéfiants.

L’opération a été menée par les gardes-frontières, la police et le ministère public tessinois. KEYSTONE

Plus de 5 kilos d’héroïne ont été saisis au poste-frontière de Chiasso Brodega (TI) le 26 septembre dernier dans une voiture immatriculée en Italie, a rapporté mardi la police tessinoise. La drogue était cachée sous les sièges arrière. Les deux occupants du véhicule ont été arrêtés.

Les gardes-frontières, la police et le ministère public tessinois précisent qu’il s’agit d’un homme et d’une femme âgés de 43 et 38 ans résidant en Italie.

Après enquête, la femme a été libérée: elle a été considérée comme n’ayant aucun lien avec le transport d’héroïne. L’homme est accusé de violation aggravée de la loi fédérale sur les stupéfiants.

ATS/NXP