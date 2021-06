Crash à Bivio (GR) – Cinq morts dans la chute d’un planeur et d’un avion Cinq personnes ont perdu la vie après la chute d’un planeur et d’un avion de tourisme samedi près de Bivio, dans les Grisons. Les victimes sont les deux pilotes et les trois passagers.

Le site du crash se trouve à une altitude d'environ 2700 mètres. Police cantonale des Grisons

Cinq personnes ont perdu la vie après la chute d’un planeur et d’un avion de tourisme samedi près de Bivio (GR). Les deux pilotes et les trois passagers sont morts. Deux Neuchâtelois figurent parmi les victimes.

Le planeur, avec seulement un pilote à bord, a décollé samedi d’Amlikon (TG). L’avion de tourisme, avec un pilote et trois passagers (un homme, une femme et un enfant), est parti samedi de Colombier (NE), a indiqué lundi la police cantonale des Grisons. L’avion de tourisme de type Robin DR400 a fait une escale à Samedan (GR) avant de poursuivre son vol vers 17h20 en direction de Locarno (TI).

La police cantonale des Grisons a été informée par la Rega samedi vers 21h30 qu’un planeur s’est écrasé au-dessus de Bivio et que le pilote est décédé. Il n’a pas été possible d’intervenir samedi sur le lieu de l’accident situé à 2700 mètres d’altitude en raison des conditions météorologiques.

L’un des avions était un Robin DR 400. AFP

Identification des victimes en cours

Dimanche, des équipes se sont rendues sur le lieu de l’accident du planeur. Elles ont alors constaté qu’un avion de tourisme s’était écrasé à environ un kilomètre du planeur. Le pilote et les trois passagers de l’avion à moteur sont morts. L’identification formelle des victimes n’est pas terminée.

Deux Neuchâtelois se trouvaient dans l’avion à moteur, a indiqué lundi la police neuchâteloise. Le Ministère public neuchâtelois et la police cantonale ont mis en place une unité de soutien psychologique pour les familles des victimes.

Le Ministère public du canton des Grisons a ouvert une enquête pour déterminer les causes des deux accidents. Le Service d’enquête de sécurité (SESE) a commencé ses investigations techniques. Il devra notamment déterminer si les deux accidents sont liés.

Heure des accidents pas encore connue

On ne connait pas encore l’heure à laquelle les deux appareils se sont écrasés, a indiqué le porte-parole de la police cantonale des Grisons Roman Rüegg à l’agence Keystone-ATS. On ne sait pas si le planeur et l’avion sont entrés en collision ou s’il n’y a aucun lien entre les deux accidents.

Les accidents d’avion faisant cinq morts sont plutôt rares en Suisse. En 2018, un avion historique Ju-52 s’est écrasé sur le Piz Segnas, près de Flims (GR). Les 20 occupants et membres d’équipage de l’appareil sont morts.

En 2012, six personnes sont mortes dans le crash d’un Piper monomoteur à Tatroz (FR). En 2011, un avion de tourisme bimoteur s’est écrasé dans les Alpes valaisannes près du Weisshorn. Cinq personnes sont mortes dans cet accident.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.