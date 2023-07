Équateur – Cinq morts dans un nouvel affrontement entre bandes en prison Une dizaine d’affrontements entre bandes criminelles ont eu lieu depuis février 2021 dans les prisons en Équateur, faisant plus de 420 morts.

Dimanche, devant la prison où circulaient militaires, policiers et ambulances, des proches de détenus attendaient des nouvelles.

Au moins cinq détenus sont morts et cinq ont été blessés dans un nouvel affrontement entre bandes dans une prison d’Équateur, a indiqué dimanche l’administration pénitentiaire de ce pays confronté au narcotrafic.

«Nous avons le regret d’annoncer que, jusque-là, cinq personnes privées de liberté sont mortes et 11 ont été blessées» à la suite des violences à la prison Guayas 1, a indiqué dans un communiqué l’administration pénitentiaire (SNAI). Les blessés ont été transférés à l’hôpital, a expliqué ce service, précisant qu’ils étaient hors de danger.

Dimanche, devant la prison où circulaient militaires, policiers et ambulances, des proches de détenus attendaient des nouvelles. «Je suis désespérée ici, je voudrais des informations mais je n’en ai pas», a déclaré à l’AFP une femme dont le fils est en prison et qui a demandé à ne pas être nommée.

«Revenir à la normale»

Les pénitenciers équatoriens sont devenus un lieu d’opérations pour les bandes criminelles, qui se disputent le marché de la drogue. Une dizaine de tels affrontements a eu lieu depuis février 2021, faisant plus de 420 morts, dont des dizaines brûlés vifs ou ayant succombé à des mutilations.

Plus tôt, le SNAI avait ordonné de renforcer la sécurité dans toutes les prisons du pays avec l’aide de la police et de l’armée. Le ministre de l’Intérieur Juan Zapata a tweeté que les protocoles de supervision et d’exécution des stratégies visant au contrôle, à l’ordre et à la sécurité des prisonniers sont «opérationnels».

Cette mesure a été décidée après des confrontations antérieures à Guayas 1, située à Guayaquil, ville de l’ouest équatorien parmi les plus touchées par la violence et le narcotrafic. Le SNAI a indiqué que des «agents de sécurité sont retenus en otage» par des membres de groupes criminels dans quatre autres centres pénitenciers du pays, des provinces de Cotopaxi, Azuay, Cañar et El Oro.

Des actions «sont menées par les institutions de sécurité pour les libérer et revenir à la normale», a déclaré l’organisation, précisant qu’ils étaient en bonne santé. Selon un recensement récent, 31’321 personnes dont 3245 étrangers sont détenues dans les prisons d’Équateur, qui ont une capacité de 30’000 places.

