Elections communales 2021 – Cinq municipaux sur sept brigueront l’Exécutif à Bourg-en-Lavaux Deux des quatre membres PLR de la Municipalité renoncent à se porter candidats. Cécile Collet

Georges Hauert (2 e depuis la g.) et Nicole Gross (6 e ) ne se représentent pas. Raymond Bech, Jean-Paul Demierre, Evelyne Marendaz-Guignet, Jean-Pierre Haenni et Jean Christophe Schwaab (de g. à dr.) sont candidats. DR/Bourg-en-Lavaux

La campagne pour les Communales est lancée à Bourg-en-Lavaux, chef-lieu du district de Lavaux-Oron. La Commune de 5300 habitants devra élire sept municipaux. Parmi les élus sortants, cinq ont annoncé leur intérêt de briguer un nouveau mandat. Deux PLR (sur quatre) jettent l’éponge.

Deux PLR s’en vont

À la fin du dernier Conseil communal, vendredi 4 décembre, chacun a indiqué ses intentions. Nicole Gross, ancienne syndique (1998-2011) d’Épesses, estime avoir «fait [sa] part pour la collectivité». Georges Hauert, municipal durant près de vingt ans, d’abord à Grandvaux, a choisi de «laisser la place aux jeunes». Ils sont tous les deux PLR et Indépendant·e·s de centre droit (ICD).

Deux autres membres PLR-ICD se représentent: le syndic et responsables des Finances Jean-Pierre Haenni et le municipal de la police Jean-Paul Demierre. Ils seront rejoints, sur un ticket à quatre, par Aurélia Joly (Grandvaux) et Jean-René Gaillard (Épesses, conseiller communal), tous deux vignerons.

BEL Action et le PS rempilent

Les deux municipaux de BEL Action, liste indépendante créée à l’arrivée de la proportionnelle à Bourg-en-Lavaux, en 2016, veulent également rempiler. Il s’agit d’Evelyne Marendaz-Guignet, cheffe d’orchestre de la refonte totale du plateau de la gare de Cully, et de Raymond Bech, municipal des Écoles et des… écopoints – sans doute le sujet où il aura le plus été mis à rude épreuve.

Deux à trois autres candidats pourraient se lancer avec leurs deux élus, pour récupérer les sièges laissés vacants par le PLR, annonce BEL Action.

Verts et Vert’lib débarquent

Jean Christophe Schwaab (PS et Indépendant·e·s de gauche) est le premier à avoir annoncé dans nos colonnes qu’il briguerait un deuxième mandat. Et qu’il le ferait sur un ticket rose-vert avec Jean-Yves Cavin (Cully), codirecteur du Festival de Jazz de Cully.

Outre les Verts, une autre formation fait son entrée à Bourg-en-Lavaux: les Vert’libéraux. Le parti présentera «sans doute» également un candidat pour la Municipalité et déroule déjà une liste de treize noms pour le Conseil communal.