Élections communales 2021 – Cinq nouveaux candidats, une liste commune Douze candidats aiglons issus de sept partis se disputeront les cinq sièges mis en jeu pour le prochain Exécutif. Christophe Boillat

Sur les 12 candidats, quels sont les 5 qui entreront à la Municipalité? Chantal Dervey Archives

Sept candidats à la future Municipalité sont rapidement sortis du bois. Le PLR a décidé de reconduire deux de ses sortants, Isabelle Rime et Grégory Devaud (également député et ex-président du Grand Conseil); et de proposer également les deux conseillers communaux Fabrice Cottier et Alexandre Favre (ancien président du Conseil communal).

Municipaux en exercice, Maude Allora, d’Alternatives (ex-AlternativeS-Les Verts) et l’indépendant Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne), élu durant la législature à la faveur d’une élection complémentaire à la suite la démission du PS élu Piero Ruggiero, se représentent aussi.