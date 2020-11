Publicités extérieures – Cinq personnes détecteront les affiches sexistes La commission consultative chargée de préaviser sur les affiches litigieuses a été nommée par le Conseil d’État vaudois. Jérôme Cachin

Graffiti dénonçant le sexisme des publicités de lingerie féminine. VQH – Archives

Trois femmes et deux hommes composeront la nouvelle Commission consultative en matière de sexisme. Le gouvernement vaudois vient d’y nommer comme présidente Florence Burdet Kamerzin, juriste à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), ainsi que Maribel Rodriguez, cheffe du Bureau vaudois de l’égalité, Marianna Di Rocco, directrice romande de Clear Channel (numéro 2 suisse de la publicité extérieure), Gianni Haver, professeur à l’UNIL et Laurent Tribolet, chef de la division Entretien à la DGMR.