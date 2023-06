Sécheresse dans le canton – Cinq pompes pour abreuver le bétail d’alpage En 2015 et 2018, il avait fallu des hélicoptères de l’armée pour ravitailler les vaches en raison du manque d’eau sur les hauteurs. Depuis, le Canton a mis en place d’autres dispositifs. Chloé Din

En août 2022, les citernes de l’alpage du Mont-de-Baulmes manquaient d’eau. Trois bassins de rétention ont été déployés dans le canton pour permettre le ravitaillement du bétail. En 2023, au lieu des bassins, ce sont des pompes qui ont été installées sur cinq points d’eau. Odile Meylan

Avec la multiplication des étés secs et chauds, le manque d’eau a conduit à des situations de crise dans les alpages vaudois ces dernières années. En 2015 et 2018, il a fallu faire appel aux hélicoptères de l’armée pour approvisionner le bétail en eau. Dès 2021, le Canton a mis fin à cette pratique pour privilégier d’autres dispositifs, selon Frédéric Brand, directeur de l’agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières à l’État de Vaud.

En 2022, trois bassins de rétention ont ainsi été mis en place à L’Abbaye, à la Givrine et au col du Marchairuz, avec le soutien de l’État-major cantonal de conduite (EMCC) et de la Protection civile vaudoise (PCi). Ils ont bénéficié à quelque 60 exploitants. Pour cet été, le Canton a de nouveau anticipé, mais en adaptant son dispositif. Au lieu de bassins, des pompes ont été installées sur cinq points d’eau: à L’Abbaye, à Saint-Cergue, sur la Thièle (près d’Yverdon), à Vers-l’Église et à Château-d’Œx (Les Moulins).

Approvisionnement gratuit

Les éleveurs pourront s’y approvisionner gratuitement, mais devront organiser eux-mêmes le transport de l’eau vers les alpages par camion-citerne, comme en 2022. Le Canton indique déjà que 40 des 60 exploitants qui ont bénéficié du dispositif de l’an dernier n’en auront sans doute pas besoin cette année. Avec des incitations et des subventions de l’État, ils auraient massivement investi pour assurer leur propre ravitaillement en eau.

À ce stade, le Canton indique que les réserves hydriques sont suffisantes dans les Alpes et les Préalpes. La situation est en revanche «en train de se tendre» dans le Jura.

