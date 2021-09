Un grand homme de lettres – Cinq raisons d’aller voir «La Saga Bertil Galland» Le journaliste, éditeur, encyclopédiste, mémorialiste et romancier vient de recevoir le Prix des écrivains vaudois, tandis qu’un film retrace sa vie. Jacques Poget

L’homme de lettres Bertil Galland (90 ans) a été célébré par l’Association des écrivains vaudois mercredi soir à Lausanne. Tout au long du mois, il arpente la Suisse romande aux côtés du réalisateur Frédéric Gonseth pour une série d’avant-premières du film qui lui est consacré et retrace une vie de journalisme, d’édition, de prises de position. PATRICK MARTIN

Il se nomme Bertil parce que sa mère était suédoise, Galland comme son père médecin vaudois. Né le 15 octobre 1931, cadet de trois enfants bientôt orphelins de père, Bertil Galland grandit à Lausanne dans une sorte de bulle suédophone: sa mère prend soin de transmettre sa langue et sa culture, et l’amour de la poésie. Adolescent au sortir de la guerre, il voyage à la dure, Suisse alémanique, Scandinavie à travers l’Allemagne en ruines, Italie. Début d’une carrière de vagabond. Et d’amateur polyglotte des poètes: il les lira toute sa vie, en français, allemand, italien, anglais, grec, russe, chinois, danois…

Bertil Galland avec son père (au centre), le D r René Galland, et à gauche son grand-père suédois, Lars Odencrants. DR

De multiples petits boulots pour vivre, un peu de Lettres, puis Sciences-Po. Il s’engage dans un syndicat chrétien et s’attache au fondateur de la Ligue vaudoise, Me Marcel Regamey, qui fera de lui un éditeur. Une bourse pour étudier le journalisme aux États-Unis change sa vie. Avec sa femme, il sillonne le pays, de rédaction en rédaction, pendant dix-huit mois, envoie des articles à Lausanne et y revient en 1960 avec un fils et son premier livre, «La machine sur les genoux», portrait d’une Amérique souvent insoupçonnée. Tel est le début de son histoire. Voici quelques raisons de découvrir «La Saga de Bertil Galland» et quelques livres.

Le conteur

Bertil Galland avec Frédéric Gonseth sur l’île d’Ingmarsö près de Stockholm, en 2019. DR

En septembre et octobre, les cinéastes Frédéric Gonseth et Catherine Azad, souvent accompagnés de Bertil Galland, présentent à travers tout le canton «La Saga Bertil Galland». De l’îlot San Giulio sur le lac piémontais d’Orta, où l’éditeur réunissait «ses» auteurs, à l’île d’Ingmarsö près de Stockholm, où le nonagénaire revit ses souvenirs d’enfance chez ses grands-parents suédois, la caméra le suit et interroge les témoins.

Éditeur littéraire en même temps que grand reporter, arpenteur du territoire vaudois et confédéré autant que de la planète, Galland s’est engagé par des campagnes écologistes avant l’heure; il a mis en lumière des centaines de personnages divers; il est invité aux débats des physiciens nucléaires. L’étonnante trajectoire de cet activiste du papier se déroule en images, récits et interviews.

Cet homme de la plume et du clavier se révèle à l’écran un conteur passionnant. Enthousiaste, chaleureux et d’une lucidité sans emphase, il allie l’humour à l’émotion, évoquant la grande histoire par des anecdotes humaines. Perspective cavalière d’une vie et de plusieurs époques, de l’après-Seconde guerre mondiale à nos jours: «Saga», le titre n’est pas usurpé.

L’éditeur

Séance du comité de «L’Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud», fin 1984, avec Bertil Galland en arrière-plan à droite. MARCEL IMSAND

À trente ans, responsable des «Cahiers de la Renaissance vaudoise», Galland bascule cette vénérable collection d’essais vers la poésie et la fiction. Et déclenche ce qui apparaîtra plus tard comme le renouveau de la littérature romande. L’éditeur tisse des liens non seulement avec les auteurs, mais entre eux, malgré leurs grandes différences: un réseau, comme on ne le disait pas encore. Une amicale tribu d’écrivaines (nombreuses) et d’écrivains; en témoignent les instantanés de leur compagnon photographe Marcel Imsand lors des rencontres conviviales organisées par l’éditeur.



La «bande à Galland» en 1986 au lac d’Orta. le futur grand illustrateur et dessinateur Étienne Delessert, sa compagne Anne van der Essen, au fond Laurent Pizzotti, graphiste, et Jean-Pierre Monnier, Françoise Monnier, Patrick Ayrton (fils de Betty Galland), Bertil Galland, Betty Galland. MARCEL IMSAND

En 1964, fondant avec Jacques Chessex le Prix Georges-Nicole et la revue «Écriture», l’éditeur se dote d’un tamis d’orpailleur: parmi les manuscrits qui affluent à la revue, il repère les talents dont il publiera recueils et romans. En effet, à côté des grands aînés établis – Mercanton, Monnier, Henri Deblüe – Galland révélera, aux Cahiers d’abord puis aux Éditions Bertil Galland, les manuscrits cachés de Maurice Chappaz, dix volumes de Corinna Bille, le bref et intense volet poétique de Bouvier, Georges Borgeaud.

C’est lui qui permet à Anne-Lise Grobéty, Grisélidis Réal, Anne Cuneo d’éclore. Sans parler du phénomène Jacques Chessex, de Lorenzo Pestelli, Michel Goeldlin, Fernand Auberjonois, Roger-Louis Junod, bien d’autres encore doivent beaucoup à cet éditeur bénévole (il a toujours réinvesti le moindre gain dans de nouveaux projets).

Au CIAG (Centre d’information et d’arts graphiques – aujourd’hui Édipresse): de g. à dr., Bertil Galland, Jacques Chessex, l’éditeur Jean Hutter, l’écrivain Philippe Jaccottet et l’écrivain valaisan Maurice Chappaz, probablement en 1967.

CYBERPHOTO

Comme éditeur indépendant ou en tant que responsable des Éditions 24 Heures et du Livre du mois, il a multiplié les éditions et les rééditions, Alice Rivaz, Ella Maillart et de grands noms de la littérature suisse. Il a fait se connaître les régions linguistiques entre elles en cofondant la Collection CH, spécialisée dans les traductions. Cette préoccupation pour les territoires s’était affirmée dès ses débuts aux Cahiers de la Renaissance vaudoise par la publication de «Portrait des Valaisans en légende et en vérité» de Maurice Chappaz, «Portrait des Vaudois» de Jacques Chessex (deux énormes succès), «Le Tessin des Tessinois» d’Angelo Parola, «Le Jura des Jurassiens».

Mais Galland a aussi réussi à faire exister la littérature romande à Paris, par les coéditions qu’il a su obtenir de Grasset et Gallimard, avec à la clef le Goncourt de Chessex, le Renaudot de Borgeaud, le Goncourt de la nouvelle de Corinna Bille.

Paradoxalement, ce foisonnement littéraire essentiellement romanesque est né d’un désir de mettre en valeur la poésie, cœur de la vie de Bertil Galland. Après le premier recueil de Pierre-Alain Tâche en 1961 viendront ceux de Jean Cuttat, Alexandre Voisard, Pierre-Louis Matthey, Nicolas Bouvier… Et c’est ainsi qu’en fermant ses éditions, en 1983, Galland laissa un paysage littéraire romand revivifié.

Le journaliste



Pour s’infiltrer discrètement du Pakistan dans les zones tribales de l’Afghanistan, en 1986, Bertil Galland adopte le costume local. DR

Les Vaudois d’un âge certain se souviennent qu’il fut, de 1963 à 1988, un des piliers de «La Feuille d’Avis de Lausanne», devenue «24 heures» en 1972. Du Vietnam aux guerres du Moyen-Orient et d’Afrique, de la Scandinavie, de l’Europe de l’Est, de l’Union soviétique à la Chine où il est retourné tous les deux ans pendant des décennies, ses reportages au long cours ont marqué l’opinion publique.

De la même façon, il a arpenté, le plus souvent possible à pied, le canton de Vaud, mais aussi les crêtes du Jura, la Suisse alémanique, les Grisons, le Tessin. Pour rapporter d’Échallens des reportages de la même eau que ceux du Cambodge: il s’agit de saisir la vie des gens, l’atmosphère, les émotions et les raisonnements afin de comprendre les données des problèmes et d’analyser les solutions possibles. Ce travail de terrain basé sur la rencontre est la marque de fabrique de Galland. Forgée en 1959 aux États-Unis, appliquée ensuite aussi bien au préfet d’Aubonne et au paysan du Napf qu’au prince, puis roi du Cambodge Norodom Sihanouk (qui brisait le protocole sur le tarmac pékinois en sortant du cortège pour embrasser Galland dans le parterre des journalistes).

Dans le canton, il s’engage. Contre des projets immobiliers qui menacent Chillon ou Lutry; pour l’aménagement de Lavaux du syndic Chollet de Villette (plus tard il rejoindra Franz Weber). Sa chronique «La Terre et l’Esprit» est un phare.

Après un passage à «L’Hebdo», Galland suivit Jacques Pilet dans l’aventure du «Nouveau Quotidien» et il faut entendre dans le film «La Saga» le futur fondateur de «heidi.news», Serge Michel, raconter sa fascination de blanc-bec pour le vieux briscard. Et l’épisode dit «du carrefour des Figuiers»; Galland s’était emparé du sujet le plus local et terre à terre pour en faire une page d’anthologie. Lui-même s’étouffe de rire en le racontant à la caméra.

L’encyclopédiste

Soyons brefs – et pour en savoir davantage lisez «Bertil Galland ou Le regard des mots» (PPUR), sous la direction de Jean-Philippe Leresche et Olivier Meuwly. En 1968, Bertil Galland motive un groupe d’étudiants et de chercheurs bénévoles pour un projet pharaonique, «L’Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud». Trois cent cinquante personnes y participeront, chacun des douze volumes sera dirigé par une personnalité scientifique. Vingt ans plus tard, l’ouvrage est achevé, le succès immense, le tirage fabuleux. Phénomène unique, on a saisi un instantané de tout ce qui fait le canton de Vaud, de la préhistoire à l’industrie, de la géologie à la littérature. Il y a du Pic de la Mirandole en Galland, son désir du savoir total.

De même, il œuvre fortement pour les films Plans-Fixes et initie la collection «Savoir suisse» (PPUR), 150 volumes depuis 2002. Il s’agit d’offrir au grand public les connaissances des meilleurs cerveaux de notre pays, vulgarisées mais non diluées. Galland a récrit les cent premiers volumes, avec l’accord des auteurs ravis de se voir soudain si doués pour l’écriture.

Dans un registre voisin, Bertil Galland est fier d’être, depuis plus de trente-cinq ans, invité aux discrètes rencontres d’Erice, en Sicile. C’est là que le professeur Antonio Zichichi réunit la fine pointe de la physique subnucléaire. Les savants de la bombe atomique. Russes, Américains, Chinois et tous les autres discutent chaque année entre eux, sans témoins. (Et parfois en nageant dans la mer pour être sûrs d’échapper à tout micro-espion.) Galland y a noué des amitiés fidèles et, de cet observatoire inexpugnable, considère les affaires du monde avec une lucidité qui résiste à l’amertume.

L’auteur

Märtha Odencrants, future M me Galland. Dans «Les Pôles magnétiques», Bertil Galland évoque cette mère qui, veuve, éleva seule ses enfants en travaillant dur, et leur transmit la culture suédoise. DR

Sage et sans illusion sur la postérité, Bertil Galland n’en a pas moins veillé à lui transmettre son héritage. De 2014 à 2018 sont parus les huit volumes de ses «Écrits» (Slatkine). Plusieurs sont des rééditions. Mais il y a des inédits. «Les Pôles magnétiques» est un bijou précieux, réflexion autobiographique au souffle puissant. Une aventure appelée littérature romande nous plonge au cœur de la vie des auteurs chers à Galland, avec les péripéties tragicomiques de la geste chessexienne. Et «Luisella», son unique roman, révèle un peu de l’homme Galland – car le pudique ne s’est guère livré avant «Les Pôles magnétiques».

Bertil jeune garçon s’étonnait du trouble de sa mère questionnée sur un sensuel portrait féminin dû au peintre Höckert, son grand-père, parmi les photos de famille. Il finira par découvrir et compléter sous forme romanesque l’histoire de cette jeune Romaine qui fut à Paris le modèle de Höckert. Il est question de la belle et tragique Luisella dans «La Saga Bertil Galland» et ce n’est de loin pas la dernière raison d’aller voir ce film.

Remise de prix Afficher plus Remise du prix des écrivains vaudois à Bertil Galland par Marie-José Imsand, sous les yeux de Jacques Pilet à droite. PHOTO: PATRICK MARTIN Mercredi 1er septembre dans la salle du Conseil communal de Lausanne, Bertil Galland a reçu des mains de Marie-José Imsand le prix que lui a décerné l’Association des écrivains vaudois pour l’ensemble de son œuvre. C’est l’ancien journaliste Jacques Pilet, compagnon de route, qui a résumé en quelques souvenirs les engagements de l’illustre éditorialiste, journaliste, éditeur et auteur. Un homme qui a dédié sa vie à la défense des idées et des lettres et n’a rien perdu de son piquant. Face à l’assistance, Bertil Galland s’est amusé à rappeler que l’un de ses premiers articles polémiques publiés dans les années 1950 l’avait été contre l’Association des écrivains vaudois, qu’il ne trouvait pas assez engagée dans la défense de ses plus talentueux membres.

