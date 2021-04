Concours Lausanne Région – Cinq start-up dans la course pour la couronne de reine de l’innovation La cérémonie de remise des prix PERL 2021 aura lieu le mercredi 5 mai, retransmise par La Télé. Présentation des nominés. Jean-Marc Corset

Lausanne, le 24 juin 2020. L’an dernier, le syndic de Lausanne et président du jury, Grégoire Junod, a remis le trophée du 1er prix 2020 à Jelena Stojadinovic, fondatrice et CEO de Membrasenz PERL

L’an dernier, la cérémonie de remise du grand Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL) s’est déroulée via les réseaux sociaux. Une première justifiée par la pandémie. Cette année, la 19e édition promet d’être moins confinée puisqu’elle se déroulera le mercredi 5 mai sur scène au Palais de Beaulieu à Lausanne.

Pas de public toutefois: le show final de ce concours qui récompense les jeunes entreprises innovantes des 27 communes qui forment Lausanne Région sera retransmis en direct sur la chaîne régionale La Télé (dès 18 h 15). Le public, à nouveau appelé à attribuer un prix (10’000 francs), pourra le faire par l’intermédiaire des réseaux sociaux. L’an dernier, il avait plébiscité la coopérative Lait équitable, dirigée par Anne Chenevard, qui vend les produits laitiers équitables labellisés Faireswiss.

Le vainqueur du trophée PERL 2021 remporte un prix de 50’000 francs. En 2020, celui-ci est revenu à Jelena Stojadinovic, fondatrice et CEO de Membrasenz. Cette start-up du Parc de l’innovation de l’EPFL fondée en 2019 a été récompensée pour son invention qui doit permettre de produire de l’hydrogène avec zéro émission de CO2.

33 start-up en lice cette année

Le jury, présidé par Grégoire Junod, syndic de Lausanne, attribue un chèque de 10’000 francs aux quatre autres lauréats. Les cinq jeunes sociétés nominées, qui ont franchi les diverses étapes de sélection, se partageront donc un montant global de 100’000 francs. Cette année, 33 entreprises ont participé au concours. Les cinq projets retenus se sont distingués par leur créativité entrepreneuriale, leur aspect innovant et leur contribution à l’économie de la région lausannoise.

Isochronic

Direction Melvin Haas (photo à g.), fondateur et CEO, et les cofondateurs, Dr Albrecht Lindner et Pierre-Alain Buchs.

Siège Actuellement à Pully. Dès le 1er mai à Denges, sur l’ancien site de Felix Constructions.

Fondation 2020.

Activité L’entreprise veut développer le premier robot industriel au monde doté d’une cinématique capable de manipuler plusieurs pièces simultanément pour l’exécution efficace et rapide des tâches de «pick-and-place» (saisie et rangement de pièces) que l’on trouve dans plusieurs industries. Son prochain prototype, modulable, est destiné à des applications spécifiques, notamment l’inspection des pièces, la palettisation ainsi que l’emballage, dans des segments de marché tels que l’électronique et semi-conducteurs, le médical-pharma, l’agroalimentaire et les industries de précision et de l’horlogerie.

Innovation Ce robot d’un nouveau type est capable de surpasser les variantes actuelles de robots industriels grâce au transfert simultané des pièces. La nouvelle «cinématique du robot à mouvement continu» est basée sur une nouvelle suspension à double rotation ainsi que plusieurs glissières fonctionnant en parallèle pour transférer les pièces. Ses performances sont supérieures avec une complexité et une consommation d’énergie nettement inférieures à ce qui est possible aujourd’hui.

Objectif 2021-2022 Finalisation et optimisation du produit et de la production. Premiers partenariats avec des entreprises industrielles.

Situation financière Isochronic est soutenue par divers prix et partenariats (HEIG-VD, EPFL, ETML, Écal, FIT). Une première levée de fonds auprès d’investisseurs privés s’est conclue ce mois d’avril 2021.

Emploi La société compte 5 collaborateurs dans le management, le développement du produit et la production, le software et le développement d’algorithmes. L’équipe s’élargira ces prochains mois avec le recrutement de plusieurs ingénieurs.

Rañute

Direction Eléonore Arnaud, fondatrice.

Siège Renens.

Fondation 2020.

Activité Les règles sont un phénomène naturel qui touche chaque mois la moitié de la population mondiale. S'il existe des magasins spécialisés pour les chaussures ou le vapotage, aucun lieu n’est dédié à ce phénomène. Rañute est un espace de vente qui se veut accueillant et chaleureux, offrant des informations, des conseils et une large gamme de produits liés aux menstruations et aux fuites urinaires. Sensible aux enjeux environnementaux actuels, Rañute propose et rend accessible des produits réutilisables tels que culottes menstruelles, protections lavables, cups, mais pas seulement. On y trouve aussi des livres ou des objets qui, avec humour, permettent de libérer la parole. Multimarques, Rañute et ses partenaires veulent offrir des «alternatives plus respectueuses de nos corps et de la nature». L’enseigne souhaite lutter contre la précarité menstruelle grâce à des programmes et permet à «tou.te.x.s» de se former et d’apprendre au travers d’ateliers et de conférences.

Innovation Avoir ses règles reste encore tabou et le choix de ses protections est un acte solitaire. À l’heure du tout digital, les règles sont pourtant un vecteur d’humanité et de lien. Les femmes et les personnes menstruées ont besoin de voir, de toucher et d’essayer avant d’acheter. Rañute veut être plus qu’une boutique et permettre de ne plus être seul·e dans le choix de la meilleure protection, pour se sentir accompagné·e, guidé·e, écouté·e, et trouver un large choix de produits réutilisables. Son slogan: «Rañute change les règles».

Objectif 2021-2022 Ouverture d’une boutique à Renens, une autre à Genève et une en France.

Situation financière Rañute a dépassé ses objectifs lors de son crowdfunding de lancement et ses ventes sont supérieures aux prévisions les plus élevées.

Emploi La société créera 3 postes durant l’année, à la vente et en back-office.

Biopsomic

Direction Juliane Dervaux, responsable du projet, Antoine Leimgruber (à g. sur la photo) et João-Antonio Brinca, les deux cofondateurs.

Siège Lausanne.

Fondation 2019.

Activité Biopsomic est active dans le domaine du cancer. Sa mission est de permettre aux thérapeutes de prendre la meilleure décision pour chaque patient. En d’autres termes, personnaliser la prise en charge du cancer. À partir d’une prise de sang, cette technologie permet ainsi de déterminer les patients pour qui un certain traitement serait bénéfique, et ceux pour qui une chimiothérapie peut être évitée. Le premier produit en développement vise les cancers du côlon et du rectum. Par la suite, cette solution sera proposée pour d’autres cancers.

Innovation Cette approche – pour laquelle un brevet a été déposé – se base sur l’analyse d’un système de communication cellulaire nouvellement étudié: les exosomes. Les cellules cancéreuses émettent ces petites vésicules de quelques dizaines de nanomètres (milliardièmes de mètres). Celles-ci transportent et protègent dans le sang des protéines et du matériel génétique. En parvenant à les analyser à partir d’une prise de sang, Biopsomic a identifié la signature des cancers agressifs qui peuvent causer des métastases.

Objectif 2021-2022 Cette technologie a été développée en Australie par Antoine Leimgruber, cofondateur de la société. L’objectif est d’installer un laboratoire dans la région lausannoise puis de débuter les essais cliniques.

Situation financière Biopsomic SA est une société capitalisée sur des fonds propres. Elle fait appel au prix PERL pour lui permettre d’attirer les investissements institutionnels et de particuliers nécessaires au développement de ses activités.

Emploi L’entreprise recherche de futurs collaborateurs dans le domaine de la biologie et de la gestion d’études cliniques.

Flowbone

Direction De g. à dr. sur la photo: Dominique Pioletti (conseiller scientifique), Ulrike Kettenberger (CEO), Valérie Malfroy Camine (directrice opérationnelle), Régis Gauderon (président du conseil d’administration), tous cofondateurs.

Siège Renens.

Fondation 2020.

Activité L’ostéoporose est une maladie de l’os qui voit la qualité et la quantité d’os se dégrader et le risque de fracture augmenter drastiquement. Les fractures de la hanche dues à l’ostéoporose sont très fréquentes et particulièrement invalidantes. Les traitements actuellement disponibles pour les patients qui risquent une fracture imminente de la hanche reposent sur des médicaments dont l’action est trop lente et l’efficacité insuffisante pour cette zone spécifique. Flowbone développe un gel bioactif, injectable et résorbable, qui permet de restaurer la solidité de l’os rapidement, tout en ciblant directement les zones du squelette les plus à risque.

Innovation L’hydrogel développé par Flowbone contient des nanoparticules d’hydroxyapatite, un minéral qui est un composant majeur des os. Son mode d’action novateur repose sur ces granules minérales qui servent d’amorce à un processus physiologique de formation d’os à mesure que la matrice de gel se dégrade, en seulement quelques semaines. De plus, sa formulation unique permet au gel d’être facilement injectable dans l’os de la hanche au cours d’une procédure ambulatoire mini-invasive sous anesthésie locale.

Objectif 2021-2022 Finalisation du produit, de la production, et des tests précliniques. Établissement de la stratégie réglementaire.

Situation financière Autofinancement escompté jusqu’à la fin de l’année grâce à des bourses et des prix suisses et européens. La start-up recherche des investisseurs pour financer la société dès 2022.

Emploi L’entreprise devrait compter une quinzaine de collaborateurs spécialisés à terme.

Smeetz

Direction De g. à dr. sur la photo: Loris Savary (directeur des opérations), Morgan Siffert (directeur de la technologie, cofondateur), Alexandre Martin (directeur général, cofondateur), Liza Tripet (directrice marketing et vente).

Siège Lausanne.

Fondation 2016.

Activité Smeetz propose aux acteurs touristiques et culturels une solution de billetterie et tarification dynamique pour développer leurs offres et augmenter les ventes en ligne. Parmi ses clients on retrouve des institutions et acteurs touristiques renommés, tels que la Fondation du château de Chillon, Lausanne Tourisme, ou encore le Swiss Vapeur Parc.

L’équipe basée à Lausanne et à Renens souhaite aider les acteurs touristiques et culturels à passer la porte du monde numérique afin de faire face aux contraintes actuelles et aux défis à venir. Le succès de projets de digitalisation, tel que mescavesouvertes.ch porté par l’Office des vins vaudois, démontre que les outils digitaux ont la capacité d’aider les secteurs touchés et les artisans qui les constituent à se relever de la crise actuelle.

Innovation Smeetz est la première solution de billetterie dans les milieux du tourisme et de la culture à proposer une solution de tarification dynamique basée sur l’intelligence artificielle. Cet outil permet non seulement d’augmenter les ventes en ligne mais aussi d’optimiser les taux d’occupation (maintenant limités par les mesures sanitaires).

Objectif 2021-2022 Bien implantée en terre helvétique, Smeetz ambitionne de devenir un leader mondial dans son secteur avec une expansion en Grande-Bretagne et à l’international prévue pour cet été.

Situation financière Après avoir déjà levé 1,4 million de francs, la start-up prévoit une nouvelle levée de fonds (3,5 millions d’ici fin 2021).

Emploi L’équipe compte une quinzaine de collaborateurs dans ses bureaux à Lausanne et à Renens.

