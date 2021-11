Élections communales – Cinq villages complètent leurs municipalités De récentes démissions ont provoqué de nouveaux scrutins dans quelques communes vaudoises. Tour d’horizon. Jérôme Cachin

Un panneau indiquant que Chêne-Pâquier n’est qu’à un quart d’heure de marche de la tour Saint-Martin, alors qu’Yvonand en est éloigné. VQH

Onnens

Seul candidat, David Glauser est élu municipal avec un score de 81,6%. Cet architecte remplace François Julia. Les scrutateurs ont compté aussi 9 bulletins blancs et 20 voix éparses. La participation est de 49% dans ce village de 505 habitants sur la rive nord du lac de Neuchâtel.

Chêne-Pâquier

De mémoire d’Âne (sobriquet des 144 âmes de ce village de la pointe est du district Jura-Nord vaudois), jamais on a vu un second tour pour un Exécutif. En remplacement du démissionnaire Christophe Chautems, Caroline Schumacher, juriste, gagne avec 21 voix, contre 18 à Valentin Mottaz et 10 à Ursula Anken. La participation est de 81% au premier tour et de 50% au second.

Les Clées

La nouvelle syndique s’appelle Marinette Benoît. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est qu’elle a déjà été syndique de ce village (187 hab.) qui jouxte Vallorbe. Paolo Gregorio fait son entrée à l’Exécutif. La première a obtenu 68 voix sur 99 bulletins rentrés, puis a été élue tacitement à la syndicature. Le second a obtenu 73 voix. Deux sièges étaient vacants après le départ de la municipale Micheline Conod et du syndic Gérard Conod, sur fond de dissensions. Après les élections, les membres de l’Exécutif ont partagé leur premier repas commun.

Ogens

Renaud de Goumoëns est élu au second tour par 28 voix, contre 7 à Laurent Meystre. Le premier tour s’est soldé par une extrême dispersion: sur 72 bulletins, 25 blancs ont été comptés et les autres se sont répartis sur 19 citoyens. Ismaïl Hussein, vice-syndic déjà en place, a été élu tacitement au poste de syndic, en remplacement de Muriel Dauphin, qui a déménagé de ce village de 301 habitants, voisin de Bercher.

Montpreveyres

Plébiscité par 74,5% des votants, David Mellioret succède à Leyla Staub, qui a démissionné pour raisons de santé. David Mellioret recueille 143 voix, alors que Jacques Chapuis termine sa course avec un score de 39 voix. Ce dernier fut syndic de la commune joratoise (653 hab.), mais non réélu au printemps.

