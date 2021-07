Enquête sur un navet – Circulez, y a (quasi) rien à voir? «Mystère à Saint-Tropez» ne résout rien, sauf la quête de néant. Cécile Lecoultre

Gérard Depardieu en patron de la police française en vacances contrariées laisse une impression de béance totale. DR

L’affaire «Mystère à Saint-Tropez» s’esquisse d’abord comme une joyeuse invite à la bêtise. Un peu comme ces rires hululés devant le poste ces derniers mois, à mater les vieilles gymnastiques de Louis de Funès ou Belmondo en songeant au pur génie de ces gnomes clownesques. La comédie produite par Christian Clavier s’inscrit avec franchise dans le genre «panouille revendiquée».

Fantômas et Cie

Soit un milliardaire bouffi de son or en sa villa méditerranéenne, avec sa bourgeoise liftée, ses deux caniches, autant de piscines et beaucoup plus encore de Maserati dans le garage. Benoît Poelvoorde, très sobre en brasseur de bière belge, coince tant sa dignité dans son peignoir que cela en devient suspect. Ce personnage jaloux, égocentré, va-t-il se déboutonner en exhibitionniste? Même pas.