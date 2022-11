CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Cirque Alfonse 24 heures vous offre 10 x 2 places pour le Cirque Alfonse le jeudi 1er décembre 2022 à 20h au Théâtre de Beausobre.

Après le succès de Timber! axé sur le monde du bois et de la forêt, le Cirque Alfonse revient avec un spectacle basé sur l’univers de la ferme et des animaux! Cette famille de circassiens québécois imagine un monde rural où les animaux prennent le dessus. Ces bêtes de scène nouveau genre nous entraînent dans un terroir baroque. Tout y passe, l’esprit traditionnel comme l’élevage industriel. Au gré de numéros exceptionnels, ils nous emmènent chez un gentleman farmer à la tête d’un troupeau d’animaux sans queue ni tête. Ici les poules ont des dents et les vaches ruent dans les brancards! Enfants, parents, grand-père et amis forment un groupe uni qui se surpasse dans l’acrobatie comme dans l’humour. Au rythme d’une musique «funk agricole» jouée en live, leurs numéros sont des mini-fables surréalistes, qui mettent la grange sens dessus-dessous!

