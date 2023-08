Festival à Crans-Montana – Cirque au sommet continue à prendre de la hauteur Pour sa 7e édition, le rendez-vous installé en Valais se place sous le signe de la fougue, de la jeunesse et des échanges culturels. Découvrez le programme! Gérald Cordonier

La 7e édition se tiendra du 8 au 13 août. DR

Sciure, gradins, musique, acrobates… À Cirque au sommet, il y a des chapiteaux, où les spectacles – souvent modernes et contemporains – s’amusent surtout à déjouer la tradition des arts circassiens. Et puis il y a tout ce qui se passe à l’extérieur, dans les parcs de Crans-Montana, au bord des lacs ou du côté de la désormais célèbre Scène Altitude.

Sur ce plateau en plein air, perché à 2100 mètres et que l’on rallie en télécabine, se montrent des numéros parfois plus expérimentaux ou poétiques, des performances qui, avec en arrière-fond montagnes et coucher de soleil, réussissent toujours à imprégner les mémoires.

Pour sa 7e édition ramenée à six jours, du 8 au 13 août, le festival ne déroge pas au plaisir d’emmener son public vers cet alpage. À l’affiche? Les artistes Kim Marro et Liam Lelarge ainsi que la compagnie La Triochka, à base de jeux icariens et autres portés acrobatiques qui défient les limites du corps, mais aussi La Contrebande et ses virtuoses de la bascule. Vertiges artistiques promis aussi pour le public qui choisira de participer (mardi 8 août) à la déambulation nocturne en montagne, enrichie de performances qui déconstruisent les agrès, l’apesanteur et la suspension, une soirée envisagée comme une promenade familiale plus que sportive.

Quelques incontournables

L’un des gros morceaux de cette édition 2023 est à découvrir du côté de l’Arena, nouvelle scène installée au village du cirque. Durant cinq représentations à la tombée de la nuit, le Groupe acrobatique de Tanger et ses quinze performeurs vont offrir des chorégraphies palpitantes, avec l’envie de raconter un peu de leur Maroc d’aujourd’hui. À ne pas manquer, dans un registre beaucoup plus grinçant et attachant, le seul en scène «Par le Boudu» du clown (ivre, sale et méchant) Bonaventure Gacon. Ou, pour un concert hybride qui allie musique, danse et arts plastiques, «La cachette» de la compagnie Baro d’evel (13 août).

À Crans-Montana, la relève circassienne a toujours une place de choix. Cette année, le festival accueille, les 8 et 9 août, la 34e promotion du Centre national français des arts du cirque. Aux commandes de ce spectacle de fin d’études: Marie Molliens, qui fera d’ailleurs halte du côté du Castrum à Yverdon (11 août) avec sa Compagnie Rasposo et son saisissant «Oraison».

Échanges culturels

«Tout en continuant à innover en invitant des compagnies de renom et confirmées, nous poursuivons notre développement à travers des rencontres, explique Greg Zavialoff, directeur de Cirque au sommet. Cette année, un jumelage avec des festivals mexicains va permettre un échange culturel entre les deux pays.» Une création va engendrer, cet automne, une tournée avec des artistes suisses de l’autre côté de l’Atlantique. Puis, en décembre, une série de représentations au théâtre Spot à Sion. En attendant, c’est à Crans-Montana que la première de ce cabaret «La Cantina» est à découvrir le 12 août.

Gérald Cordonier

