Cirque au sommet dévoile un duo de clowns hilarants

Karim et Ugo. L’un est une figure incontournable de la scène théâtrale romande. L’autre, spécialiste de la planche coréenne, détient le record du monde du plus grand nombre de sauts périlleux arrière. Au-delà des performances circassiennes réalisées par les artistes (et invités) de la Barcode Company, au-delà de l’univers très poétique et esthétique du spectacle original montré par les Québécois à Crans-Montana, le duo de clowns formé pour l’occasion est sans doute la plus grande surprise de cette troisième édition de Cirque au Sommet, festival sous chapiteau bien décidé à trouver sa place dans l’agenda estival de la station valaisanne.

Dans le rôle du clown Blanc, le circassien français. Dans celui de l’Auguste, le comédien romand. Ce tandem inédit – voulu et ajouté par le metteur en scène Jean-Luc Barbezat comme une indispensable touche d’humour et de tradition dans le spectacle de cirque contemporain original créé par les Québécois – réussit d’incroyables numéros de mime sonore, ose des acrobaties hilarantes et assure les liaisons entre les différentes performances. Dès leur première apparition, leur énergie est au diapason, leurs personnages (du naïf et du sadique) semblent être nés pour se chamailler et se provoquer l’un l’autre! Il y a quelques semaines pourtant, les deux artistes ne se connaissaient pas.

Dans le spectacle montré jusqu’au 18 août, les deux comiques sont les atouts indispensables pour rendre l’édition 2019 accessible aux plus petits. Car, cette année, la proposition est d’un très haut niveau et emprunte franchement les chemins d’un cirque très contemporain. Le spectacle raconte l’histoire d’un personnage amnésique à la recherche de sa mémoire et de ses souvenirs. L’intrigue souffre parfois d’une multiplication de couches narratives. Mais, au-delà de cet excès qui trouble le sens, l’ensemble offre un enivrant moment à la frontière de la psychanalyse et du surréalisme. Du début à la fin, les numéros (acrobaties, cerceau, barre russe, roue cyr, jonglage, etc.) sont minutieusement chorégraphiés et réfléchis comme une seule et grande composition, visuelle autant que rythmique. Ce travail artistique déconstruit subtilement chaque performance circassienne. Et ouvre de belles perspectives, tout à fait artistiques, tout à fait philosophiques.

Crans-Montana, Ehanoun

Jusqu’au 18 août, je (19h), ve et sa (20h) et di (17h).

Info: 077 525 08 29

www.cirqueausommet.ch