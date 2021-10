CONCOURS | 50 x 2 billets à gagner – Cirque Knie Le Cirque National Suisse KNIE et 24 heures vous offrent 100 places pour deux représentations à Lausanne le mercredi 6 octobre 2021 à 15h et le jeudi 7 octobre 2021 à 20h.

Le cirque est présent à Lausanne jusqu’au 10 octobre 2021 pour ses uniques dates dans le canton de Vaud cette année.

Ne manquez pas l'occasion de découvrir les attractions phares et les points forts de cette édition 2021, accompagnés de la voix et des sons de guitare incomparables de Bastian Baker.

Peter Shub

Peter Shub est l’un des mimes les plus célèbres et bruyants du monde. Il joue non pas un personnage, mais plusieurs. Avec son trench-coat reconnaissable entre mile, son chapeau et sa mallette usée, cela fait près de trente ans qu’il occupe une place incontournable dans l'univers de l'art clownesque.

Mad Flying Bikes

De la vitesse et de l’action à l’état pur pour ce show aérien de motocross freestyle, première suisse du numéro vedette. Des motards intrépides et téméraires tutoient le sommet du chapiteau avec des sauts et des cascades impressionnants: «backflip», «shaolin», «superman», «seat grab», «shoebox», «tsunami» ou «rock solid», à couper le souffle.

The Gerlings

Des sauts périlleux et des cascades hallucinantes exécutés à une hauteur vertigineuse, seuls un tempérament bien trempé et une fougue toute latine permettent de les réaliser: là où certains numéros de funambule s’arrêtent, The Gerlings ne font que commencer!

Globe of Speed

Ils ont les nerfs solides et doivent être un peu déjantés: à une vitesse pouvant atteindre jusqu’à 70 km/h, huit Colombiens et deux Argentins se pourchassent sur leurs machines infernales dans un sphère en acier de 6 m de diamètre. Loopings, cascades démentielles, ils montent, descendent, se croisent et s'entrecroisent dans un ballet millimétré qui donne le tournis.

Double Risk

Guillaume Tell est un mythe. Sous le chapiteau, les véritables héros s’appellent «Double Risk». Lorsqu’à la vitesse de l’éclair, Marco attrape au vol la flèche que Priscilla tire avec son arbalète, les nerfs du public sont soumis à rude épreuve.

Les représentations ont lieu à Lausanne jusqu’au 10 octobre; il n’y a pas d’autres villes hôtes dans le canton de Vaud pour cette tournée 2021.

