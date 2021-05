Portrait de Pascal Wagner-Egger – Citoyen inquiet, le chercheur en complotisme est gâté L’enseignant et chercheur en psychologie sociale publie son premier livre sur un champ d’étude qui ne cesse de gagner en pertinence. Gregory Wicky

Pascal Wagner-Egger enseigne la psychologie sociale à l’Université de Fribourg. Jean-Paul Guinnard

Lorsque Pascal Wagner-Egger commence à étudier les théories du complot, au début des années 2000, le sujet est une curiosité. Les réseaux sociaux n’ont pas encore explosé, le monde semble plus ou moins d’accord sur ce qui est vrai ou pas. «À l’époque, on était très peu nombreux à s’intéresser à la question, raconte l’enseignant et chercheur en psychologie à l’Université de Fribourg. Dans les congrès, on nous reléguait toujours à la fin, dans les «divers»…» Quelques bouleversements et une pandémie plus tard, l’académique, très couru, est régulièrement invité dans les médias pour décortiquer la défiance omniprésente envers les discours officiels. Il publie ces jours son premier ouvrage sur le sujet, fruit de près de vingt ans de travaux.*