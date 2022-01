Portrait – Claire de Ribaupierre, la dramaturge en lumière Elle prêche la discrétion, mettant son talent dramaturgique au service de sa compagnie. Entretien avec une femme volontaire qui s’impose sur les scènes romandes. Géraldine Savary

Claire de Ribaupierre, dramaturge, enseigne la méthodologie à la Manufacture, la haute école des arts de la scène. Yvain Genevay / Tamedia

On se voit dans une brasserie tout près de la gare, juste avant midi, la grande salle est encore vide, mais on y sent cette électricité du calme avant la tempête. Le décor s’accorde avec Claire de Ribaupierre, silhouette fine style Parisienne à frange rideau, qui boit des thés à la menthe en salopette bleu nuit et en marinière tendre; une douceur flotte dans le sourire et le regard, elle me salue comme si on se connaissait depuis trente ans.